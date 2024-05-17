Россия атаковала Украину беспилотниками: сколько дронов уничтожило ПВО

Силы ПВО сработали в нескольких регионах.
Ночью в пятницу, 17 мая, армия Российской Федерации атаковала Украину беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили 20 российских дронов.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Отмечается, что оккупанты ночью атаковали 20 БпЛА. Дроны-камикадзе враг выпустил из районов Приморско-Ахтарска и Курска в РФ.
"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей", — сообщил Олещук.
Как сообщалось, после полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПС предупредили, что беспилотники двигаются по Украине.
Впоследствии в Полтаве и Харькове раздались взрывы. В частности, сообщалось, что враг нанес по меньшей мере пять ударов беспилотниками по Харькову.
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