В Полтаве и Харькове раздались взрывы

В ночь на 17 мая 2024 года в Полтаве и Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщает Общественное Telegram.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес по меньшей мере пять ударов беспилотниками по Харькову.

"По уточненной информации, зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах Харькова. В настоящее время информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении в социальных сетях.

Добавим, что воздушная тревога в Харькове длится более 16 часов — с 08:15.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью и родными.

Напомним, Нацполиция Украины все еще работает в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытается обеспечить дальнейшую эвакуацию людей. Стало известно, что на Харьковщине оккупанты расстреливают украинцев, сопротивляющихся. Также сообщают о похищении жителей. О зверствах россиян в городе, за которое ведутся бои, говорится в эксклюзивном репортаже TSN.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В ВОВЧАНСКЕ РОССИЯ РАСТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ! Людей похищают и сгоняют в подвалы!"

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