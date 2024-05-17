У ніч проти 17 травня 2024 року у Полтаві та Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне у Telegram.

"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.

"За уточненою інформацією, зафіксовані влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Додамо, що повітряна тривога у Харкові триває вже понад 16 годин — з 08:15.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою власною та рідних.

Нагадаємо, Нацполіція України все ще працює у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагається забезпечити подальшу евакуацію людей. Стало відомо, що на Харківщині окупанти розстрілюють українців, які чинять опір. Також повідомляють про викрадення жителів. Про звірства росіян у місті, за яке точаться бої, йдеться в ексклюзивному репортажі TSN.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У ВОВЧАНСЬКУ РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ! Людей викрадають і зганяють до підвалів!"

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