Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ: відео

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.
Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у соцмережі Х.
На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.
‼️Ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ від прикордонників— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 16, 2024
На відео – бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів. pic.twitter.com/yRDH3xECr9
Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази
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