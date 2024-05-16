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Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ: відео

Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ: відео

Українські прикордонники на передовій / Фото: Держприкордонслужба України

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за  Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у соцмережі Х.

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази

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