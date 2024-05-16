Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ: відео

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у соцмережі Х.

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

‼️Ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ від прикордонників



На відео – бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів. pic.twitter.com/yRDH3xECr9 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 16, 2024

Нагадаємо, у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази