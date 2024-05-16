Наступ на Харківщину 2024 року: де просунулися росіяни

ЗС РФ увійшли до Вовчанська та намагалися закріпитися в його північній частині.

Збройні сили Російської Федерації тактично просунулися біля Вовчанська Харківської області. Також ворог продовжив наступ у напрямку Липців.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська нещодавно здійснили подальше тактичне просування поблизу Вовчанська", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 14 травня, ЗС РФ просунулися у північній Стариці. За словами російського військкора, окупанти нібито захопили Старицю, проте інші стверджували, що бої в населеному пункті тривали. Речник Міноборони України Дмитро Лазуткін наголосив, що російські військові увійшли до Вовчанська, а невеликі російські піхотні групи намагалися закріпитися в північній частині населеного пункту.

Очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що на північній околиці міста тривали бої зі стрілецькою зброєю, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися закріпитися.

Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій зазначив, що українські військові перемістилися на вигідніші позиції в невизначених районах Вовчанськ, аби врятувати свої життя. Російські військкори стверджували, що окупанти нібито просунулися в межах Вовчанська та продовжили наземні атаки біля Ізбицького та Бугруватки.

Крім цього, противник продовжив тактичний наступ у напрямку Липців. Згідно з геолокаційними кадрами від 15 травня, росіяни просунулися на схід від Глибокого, вздовж східного берега Трав’янського водосховища. Міноборони РФ та російські військкори заявляли, що окупанти нібито захопити Глибоке та Лукʼянці. За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, Лукʼянці було захоплено 13 травня, також нещодавно ЗСУ витіснили ворога із Зеленого.

Нагадаємо, 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

На північному сході Харківської області тривали запеклі бої за контроль над кількома українськими селами поблизу російського кордону. Зокрема під обстрілами залишається Вовчанськ, де від російських ударів гинуть люди.

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