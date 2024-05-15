Росіяни заявили про "повітряну атаку ЗСУ" на Бєлгород, є постраждалі

Уночі 15 травня 2024 року над Бєлгородом та Бєлгородським районом РФ спрацювала "система ППО" – нібито збито кілька "повітряних цілей" на підльоті до міста.

Про це звітують російські чиновники.

За попередньою інформацією, постраждали двоє мирних мешканців. У селищі Дубове внаслідок прямого влучення снаряда спалахнув приватний житловий будинок - двоє людей постраждали: у жінки поранення плеча, у чоловіка - опіки. Бригадами швидкої доставляються до обласної клінічної лікарні. Пожежні розрахунки займаються ліквідацією пожежі.

"У Бєлгородському районі після відбиття "засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ! у селищі Дубове різні пошкодження виявлено у семи приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, посічені покрівлі та паркани. Також уламками посічені два автомобілі. Є ушкодження лінії електропередачі. У селі Головине пошкоджено покрівлю та стелю одного приватного житлового домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стала відома причина руйнування будинку в Бєлгороді. В будинок, ймовірно, поцілив російський боєприпас.

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