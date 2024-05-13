Хто насправді підірвав багатоповерхівку у Бєлгороді: є дивні нюанси

У російському Бєлгороді під’їзд житлового будинку обвалився разом із людьми, росіяни традиційно кричать про теракт, мовляв, в усьому винна ракета. Але є й нюанси — вибух трапився знизу.

Тож що там сталося: невдала робота російської ППО чи знову “рязанский сахар” і підрив власних людей заради картинки? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Обвал будинку в Бєлгороді

Вранці 12 травня у Бєлгороді пролунав потужний вибух. Згодом у Мережі з'явилися кадри, де видно, що повністю обвалився під'їзд будинку з першого по десятий поверхи, а це 16 квартир. Під завалами опинилися люди.

Знайшли “винних”

Згодом тамтешній губернатор заявив, що в будинку було 40 квартир. Коли рятувальники прибули на місце події, то й на них обвалився дах будинку. Пізніше повідомили, що ні волонтери, ні рятувальники не постраждали внаслідок обвалу даху. У цю ж мить в РФ “знайшли винних”, заявивши, що це був теракт київського режиму — власне, нічого нового, росіяни завжди брешуть, це всім відомо.

Вибух прокоментувала речниця МЗС РФ Марія Захарова: “Прицільний обстріл мирних жителів, цивільної інфраструктури, житлових будинків, лікарень, шкіл, соціальних об'єктів стали почерком злочинного угруповання Зеленського, за яким стоять західні спонсори”.

Заява губернатора

За повідомленнями пропагандистів, “снаряд влучив просто в будинок”. Не змовчав, звісно ж, і губернатор Бєлгорода Гладков, бідкається, яка Україна підступна, що вдарила по мирних жителях. Кажуть, що з-під завалів дістали тіла 15 людей, ще 27 отримали поранення, та Путін людей не рахує, росіяни вже мали б із цим змиритися.

Відверта брехня МО РФ і що сталося насправді?

Добре, що бити по мирних українцях 10 років поспіль — це не терор і “нє прєступний рєжим”. У цій історії є дуже і дуже багато нюансів про які російська влада, звісно ж, мовчить. Зокрема, в Міноборони Росії заявили, що у житловий будинок потрапив фрагмент збитої української ракети “Точка-У”, яких російська ППО збила начебто аж шість. Але вибух насправді стався знизу, а не через влучання ракети чи падіння уламків ракети.

Усі ми добре знаємо таланти російської влади й сплановані теракти у корисливих цілях, або як виправдання своїх звірств. Ось і цього разу, це був дійсно теракт, та не української армії, а російського режиму. Про це говорять в Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, очільник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що не так із заявами пропагандистів: “Будинок у Бєлгороді, схоже, підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності. Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах”.

Що кажуть аналітики?

Цю інформацію також підтверджує й OSINT-аналітик Tender і називає версії обвалу — це вибух зсередини, вибух газу, обстріл бомбами з півночі, тобто з Росії. Водночас експерт виключив, що будинок могли обстріляти з території України. Крім того, експерт додав, що обвал будинку у Бєлгороді нагадує йому події, які відбувалися в Москві у 1999 році. І продемонстрував відеодоказ.

“У Бєлгороді підірвали житловий будинок. За час цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі. Я не бачу жодної ракети, що падає, а дим і уламки летять убік. Я зациклив це відео, щоб підкреслити це. Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб «виправдати» війну в Чечні”, — написав аналітик.

Версії обвалу

Також важливо відзначити, що на відеозаписах з місця події не видно падаючих об'єктів. Це може вказувати на інші причини інциденту, а не “наслідки українського обстрілу”, як стверджують пропагандисти та російські офіційні особи. Варто звернути увагу, що більшість вікон в будинку залишаються цілими. А з гіркого досвіду російсько-української війни ми знаємо, що буває з вікнами внаслідок прильоту уламків.

Згодом аналітик додав, що не можна виключити й версію з вибухом газу. Він зазначив, що російська інфраструктура руйнується наліво і направо, тому іноді в Росії важко визначити, що це: теракт, недбалість чи нещасний випадок.

Tender також зауважив, що в будівлю могли також влучити ззаду, тобто з півночі, і тому на цьому кадрі немає ракети, це також потенційний сценарій: “У цьому випадку ракета повинна була прилетіти з північно-східного напрямку. Боєприпас типу FAB-250 / FAB-500, випущений з російського літака, має достатню вибухову потужність, щоб викликати таке руйнування”.

Схожої думки і військовий експерт Олександр Коваленко.

Що насправді стоїть за цим терактом?

Також в коментарі “24 каналу” політолог Олег Лісний пояснив причини того, чому російська влада знову вдалася до подібних терактів, яких вже й так не мало в її історії.

“Скоріш за все це зробили, щоб "підбадьорити" населення після виборів. Щось на кшталт "впєрьод на Харьков, потомушта ані нас абстрєливают". Якщо ж не обстріл, то приплетуть якусь "терористичну організацію". Придумають якийсь "український слід”. Сталася оця подія. І зараз пропагандисти будуть "закидати" туди усі акції, які планували. Перше — це мобілізація. Хочуть спонукати народ йти на війну. Потім будуть тиснути на Захід, щоб там не давали Україні зброю. Придумають "французький чи американський" слід. Росіяни роблять ці акції впливу буквально "віялом". Запустять 10 спецоперацій. Одна вигорить — і вже їм добре”,

Армія РФ скинула бомби на Бєлгород?

Водночас не варто забувати, що власне російський Бєлгород регулярно отримує пошкодження через війну РФ в Україні. При цьому більшість пошкоджень цивільної інфраструктури місто зазнало через діяльність власних військ, які регулярно гублять фугасні авіабомби, чи не можуть приборкати свою ж ППО. Цієї версії притримується і військовий експерт Іван Ступак і ще раз підтверджує Олександр Коваленко.

Теракти в РФ за наказом Путіна

І все ж варто нагадати, як Росія чинила теракти по відношенню до своїх людей, аби звинуватити когось та виправдати свою агресію до інших народів. У вересні 1999 року в РФ трапилася серія вибухів житлових будинків, причому кілька інцидентів сталися в Москві. 8 вересня на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку в Москві спрацював вибуховий пристрій, в результаті чого було повністю зруйновано два під'їзди. Атака забрала життя 106 осіб, ще 690 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Через чотири дні, 13 вересня, Москву сколихнув ще один вибух, цього разу в підвалі восьмиповерхового житлового будинку на Каширському шосе. Цей другий теракт призвів до трагічної загибелі 124 людей. Тоді у всьому звинуватили чеченців, однак експерти впевнені, що всі ці вибухів — справа рук ФСБ і особисто Путіна, який на той момент був премʼєр-міністром РФ.

У книзі під назвою “ФСБ підриває Росію” колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка та історика Юрія Фельштинського стверджується, що ФСБ організувала вибухи з відома Путіна для того, щоб виправдати початок Другої чеченської війни. Крім того, теракти забезпечили Путіну популярність серед населення.

Після підривів у низці російських міст 22 вересня 1999 року стався інцидент у Рязані, який пізніше отримав назву “рязанский сахар”. Тоді місцевий мешканець помітив, як невідомі заносили мішки у підвал багатоповерхового будинку. Чоловік викликав поліцейських, які з’ясували, що у мішках була вибухова речовина гексоген. Натомість у ФСБ стверджували, що це були “антитерористичні навчання” і в мішках був звичайний цукор.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Хто підірвав багатоповерхівку в Бєлгороді?! Уважні помітили ДИВНІ НЮАНСИ!

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