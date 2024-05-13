Курс валют в Україні: новий сюрприз долара, чого очікувати далі

Долар продовжує підносити сюрпризи українцям, незважаючи на прогнозовану фінансовими аналітиками тривалу стабільність. На минулому тижні коливання готівкового курсу склали понад 20 копійок. Це небагато, але впадає в око зміна тренду – спершу середній курс пішов униз на 10 копійок, потім угору на понад 20 копійок, знову перевищивши 40 гривень за долар.

Деякі експерти вбачають у цьому тонку політику Нацбанку: регулятор продовжує привчати клієнтів до постійних коливань курсу. Спершу курс іде вниз, потім угору, але зупиняється на позначці, яка була вищою ніж до початку низхідного тренду. Тобто триває плавна і малопомітна девальвація гривні.

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (13-19 травня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку курс долара від понеділка, 6 травня, до середи, 8 травня, здешевшав у продажу з 39,85 грн/долар до 39,75 (-10 коп.), у купівлі з 39,40 до 39,30 (-10 коп.). Однак на кінець тижня він не тільки надолужив, а й перевищив більше ніж удвічі темпи падіння. На неділю, 12 травня, середній курс продажу становив 40,01 грн/долар (+24 коп.), середній курс купівлі - 39,50 (+20 коп.). Найнижча ціна продажу долара була 39,90 грн/долар (+20 коп. за тиждень), найвища – 40,20 грн/долар (також +20 коп.). Максимальна ціна купівлі долара була 39,72 грн/долар (+12 коп. за тиждень).

Середній курс євро до 8 травня практично не мінявся, однак від 9-го теж повільно пішов угору. На 12 травня у продажу стало 43,12 грн/євро (+21 коп.) у купівлі – 42,50 грн/євро (+20 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара плавно зріс з 39,79 до 39,90 грн, потім знизився майже до попередніх значень, склавши 39,82 грн. А от курс купівлі був волатильним, тобто швидко змінювався вгору-донизу, утворивши правильну синусоїду з мінімумом у 38,60 грн/долар (7 травня) і максимумом 39,20 грн/долар (9 травня). На неділю, 12-те, курс встановився 39,22 грн.

Євро у міняйлів, навпаки, невпинно дорожчав увесь тиждень як у продажу, так і в купівлі. На неділю середній курс продажу був 43,10 грн/євро (+20 коп.), курс купівлі 42,90 (25 коп.).

Нацбанк минулого тижня, як і попереднього, щодня міняв офіційний курс долара та євро то вгору, то донизу, однак уже не на кілька копійок, а на кільканадцять. Наприклад, у середу 8 травня, долар офіційно коштував 39,30 грн, а днем пізніше відразу на 52 коп. дорожче, або 39,82 грн. На понеділок, 13 травня, регулятор встановив курс 39,72 грн/долар (+32 коп. за тиждень), курс євро – 42,81 грн (+47 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро складає 1,08 було 1,075.

"Коливання курсу на готівковому ринку стали досить помітними, це пояснюється зміною попиту і пропозиції на пов’язаному з ним міжбанківському ринку, – аналізує Андрій Шевчишин. – Але Нацбанк вчасно реагував, виходив на міжбанк з продажем валюти і гасив коливання. Додатковий вплив на зростання курсу мала оголошена НБУ валютна лібералізація, тобто дозвіл нерезидентам виводити дивіденди, однак на пересічних українців це не вплине. Говорити що на ринку сформувалась якась проблема, не варто, ситуація залишається контрольованою".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти говорять, що період стабільності гривні продовжується, проте коридор, у якому курс змінюватиметься вгору-донизу, поточного тижня стане дещо ширшим.

На думку Олександра Охріменка, Нацбанк продовжує проводити тонку політику гнучкої і контрольованої лібералізації курсу. Але при цьому тримає його все ближче до межі 40 грн/долар, щоб, за необхідності, перехід через неї не викликав панічних настроїв.

"На поточному тижні матимемо на готівковому ринку середній курс продажу ближче до 40 грн за долар з можливими короткочасними переходами вище нього", – конкретизував експерт.

З цим не зовсім згоден Олег Пендзин. Експерт нагадав, що фінансова допомога від західних партнерів надходить і надалі надходитиме стабільно, тому девальвувати гривню можна тільки штучно.

"Зараз в Україні низька інфляція, тому регулятор вже зробив максимально можливим курс для підтримки держбюджету, – аналізує Олег Пендзин. – Та не забуваймо: Україна значно залежить від імпорту і ця залежність збільшилась останнім часом, бо додався імпорт електроенергії. Впевнений, що у Нацбанку чудово розуміють – як тільки підняти курс вище 40 гривень, то відразу подорожчають всі імпортні товари. Швидше за все, влітку буде ріст цін на електроенергію для населення та інші енергоносії, це дасть значний поштовх інфляції. Щоб у такій ситуації Нацбанк ризикував, піднімаючи курс – не вірю".

А от Андрій Шевчишин вважає, що курс на поточному тижні може продовжити зростання через тривожні настрої частини населення, викликані активізацією наступу агресора в Харківській області.

"У новому загостренні на фронті є певна емоційна складова, яка може викликати зростання попиту на готівкову валюту як у населення, так і у невеликого бізнесу, – не виключає Андрій Шевчишин. – Це тиснутиме на курс, але Нацбанк, вважаю, не дозволить йому зрости помітно вище 40 грн за долар".

Продавати чи купувати валюту

Експерти пропонують різні варіанти того, як заробити на заощадженнях або принаймні їх не втратити.

Олег Пендзин упевнений у надійності гривневих депозитів як найпростішого джерела для отримання прибутку. Йдеться про короткотермінові вклади, терміном на три місяці.

Андрій Шевчишин замість гривневих вкладів пропонує купувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони нині доступні навіть тим, хто має у запасі кілька тисяч гривень.

"Це складніше, ніж віднести гроші в банк на депозит, але зараз діє спрощений порядок придбання ОВДП, їх можна купити, не встаючи з дивана, по інтернету, – говорить Андрій Шевчишин. – Звичайно, для цього потрібен певний рівень комп’ютерної грамотності, та можна також звернутись до банків, до фахівців-брокерів. Рекламувати певні банки не буду, лише скажу, що дохід може бути до 18% річних, це майже вполовину вище, ніж на депозитах".

А от Олександр Охріменко цього разу дав пораду тим, хто віддає перевагу валюті, твердішій за гривню.

"Якщо вас цікавить не заробіток на заощадженнях, а бажання гарантовано не втратити їх протягом тривалого періоду, це рік-два і більше, то купуйте долари або євро прямо зараз, не дивлячись на курс. Все одно через пару років він буде вищим, ніж тепер. Чекати помітного зміцнення гривні не варто, незважаючи на коливання курсу, бо 36 і навіть 38 грн за долар вже не буде", – впевнений Охріменко.

А от продавати валюту без крайньої необхідності наразі нема сенсу, особливо якщо вона була куплена недавно.

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