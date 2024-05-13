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На окупованій частині України підірвали авто російського депутата – відео

На окупованій частині України підірвали авто російського депутата – відео

На ТОТ підірвали авто депутата з РФ / Фото: скриншот

Депутат РФ перебував у так званій зоні "СВО".

На тимчасово окупованій частині України підірвали машину російського депутата з Астрахані Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував у авто, але йому вдалося вибратися неушкодженим.  

Про це пише Telegram-канал Astra.

Де саме стався підрив, він не повідомив.

"5 березня я розповів про свою особисту машину, на якій виконую завдання у зоні спеціальної військової операції (БМД – Бойова Машина Депутата). Сьогодні, при виконанні чергового завдання, БМД вибухнула... і згоріла вщент... Слава Богу, не згоріла одразу і я встиг врятувати документи та особисті речі тяжко пораненого товариша "Джмеля", які віз його рідним… Давно мене не підривали у моїй машині", - прокоментував росдепутат. 

Нагадаємо, у Бердянську 5 травня підірвали авто, в якому був один із організаторів катівень для українських полонених на території виправної колонії міста.

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