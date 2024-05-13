Де візьмуть гроші для підвищення виплат військовим: у Верховній Раді пояснили 

У Верховній Раді розглядають можливість підвищення виплат військовим до 170 тисяч гривень.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, звідки візьмуть гроші на виплати військовим.

"Можемо говорити про такі зміни як грошове забезпечення. Тепер бійці на лінії бойового зіткнення будуть отримувати не 100, а 170 тисяч гривень. Я не є міністром економіки. Я розумію, що у нас бюджет і "недобюджет". Але кожне прийняття таких норм погоджується з Міністерством фінансів. Я думаю, що, скоріш за все, це буде коштом інших виплат. Ну, десь треба буде, як то кажуть, "затягнути паски", - сказав він.

Нагадаємо, 11 квітня, коли Верховна Рада ухвалила оновлений закон про мобілізацію, депутати проголосували й за інші важливі рішення. Зокрема, вони зобов'язали уряд розробити закон про демобілізацію військових (відповідні норми прибрали з проєкту про мобілізацію на прохання Генштабу), а також ухвалити постанову про виплату щомісячної винагороди військовим на фронті у розмірі 70 тисяч грн.

Наступного дня прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував: "Ми встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії".

Оскільки винагороду в розмірі 70 тисяч грн запровадили посеред року, то її не було в законі про державний бюджет. Тож для того, аби військовослужбовцям нараховували ці кошти, уряду потрібно внести відповідні зміни до кошторису.

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