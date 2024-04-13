Безугла виступила проти підвищення виплат військовим на передовій

Також нардепка вважає завеликою суму у 15 млн гривень родичам загиблих на фронті.

Народна депутатка Марʼяна Безугла виступила проти підвищення виплат на 70 гривень на місяць військовим, які перебувають на передовій.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нардепка заявила, що вважає таке підвищення зарплат військовим "включенням друкарського станка".

"Я і 15 млн грн виплат сім'ї загиблого вважаю надмірними, є вже повно маніпуляцій з цього приводу, а пам'ятаєте, як ми у 2022 сміялися щодо "машини замість сина" в Росії... Державі не подужати такі гроші. Дірка в бюджеті росте. Цінності не в грошах, а в нормальному ставлені до людини у війську, справедливій мобілізації і національній ідеї", - заявила Безугла.

Вона заявила, що виплати "можна отримувати і через "госсуслуги", здавшись".

Безугла заявила, що Україні слід "вибратись з популізму", бо через нього "загребли" всі минулі покоління.

Крім того, вона заявила, що термін служби військових можна було б розглянути, якби цей процес не розтягнувся на пів року.

"Мені прийшлось мало не битися в Комітеті за цей законопроєкт", - заявила Безугла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мар'яна Безугла висловилася щодо необхідності мобілізації жінок і підтримала таку пропозицію.

Крім того, ми раніше інформували, що одіозну нардепку Марʼяну Безуглу впіймали на брехні.

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