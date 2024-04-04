Заява Мар'яни Безуглої: Стефанчук викрив нардепку у брехні

Після погроз вийти із партії "Слуга народу" народна депутатка Мар’яна Безугла досі не написала заяву.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із партії ("Слуга народу" - ред.) в апараті Верховної Ради не існує", - сказав Стефанчук.

Водночас голова Ради наголосив, що для нього як для спікера "дуже важливо питання цілісності і єдності єдиного законодавчого органу в нашій країні".

"Без функціонуючого єдиного і цілісного парламенту нам дуже складно буде рухатися в цей складний для України час війни. Тому що саме в парламенті приймаються, крім законів, дуже важливі політичні рішення. І саме парламент здійснює міжпарламентську діяльність із нашими колегами, які в своїх країнах приймають рішення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк звинуватили Безуглу в брехні щодо виходу з фракції “Слуга народу”.

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