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Заява Мар'яни Безуглої: Стефанчук викрив нардепку у брехні

Заява Мар'яни Безуглої: Стефанчук викрив нардепку у брехні

Народна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Раніше Безугла грозилася вийти із фракції "Слуга народу".

Після погроз вийти із партії "Слуга народу" народна депутатка Мар’яна Безугла досі не написала заяву.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону. 

"Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із партії ("Слуга народу" - ред.) в апараті Верховної Ради не існує", - сказав Стефанчук.

Водночас голова Ради наголосив, що для нього як для спікера "дуже важливо питання цілісності і єдності єдиного законодавчого органу в нашій країні".

"Без функціонуючого єдиного і цілісного парламенту нам дуже складно буде рухатися в цей складний для України час війни. Тому що саме в парламенті приймаються, крім законів, дуже важливі політичні рішення. І саме парламент здійснює міжпарламентську діяльність із нашими колегами, які в своїх країнах приймають рішення", - сказав він. 

Нагадаємо, раніше депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк звинуватили Безуглу в брехні щодо виходу з фракції “Слуга народу”.

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