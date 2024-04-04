РФ масовано атакувала Харків кількома хвилями "Шахедів": що відомо про загиблих і руйнування

Вночі проти 4 квітня армія РФ вчергове атакувала Харків, застосувавши декілька хвиль "Шахедів". Внаслідок масованого удару кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед них троє рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок удару ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки за різними адресами. Загинула мешканка. Крім того,є постраждалі. На місцях "прильотів" виникли пожежі.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, а один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що загалом 12 поранених. Серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги.

Крім того, один БпЛА потрапив просто у житлову 14-поверхівку. За його словами, це призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни.

Наслідки ударів

Вночі проти 4 квітня армія РФ вчергове атакувала Харків, застосувавши декілька хвиль "Шахедів" / Фото: ДСНС

У Харкові один БпЛА потрапив просто у житлову 14-поверхівку / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

У Харкові дрони пошкодили житлові будинки. / Фото: t.me/synegubov

Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками / Фото: Суспільне

Як повідомлялося, вночі ворог завдав низки ударів по Харкову.Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. Унаслідок влучання у багатоповерхівку є поранені та загиблий.

Крім того, внаслідок повторного прильоту по Харкову загинули рятувальники, які були водіями. Також постраждала техніка ДСНС.

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