Ворог завдав низки ударів по Харкову: подробиці

У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.

Щонайменше 4 удари завдали окупанти по Харкову.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові.

Триває огляд місць профільними службами.

У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.

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Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації.

Попередньо - удари «шахедами» по житловим будинкам.

Про це додав очільник міста Ігор Терехов.

Як по приватним, так і багатоквартирним.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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