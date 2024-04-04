Ворог завдав низки ударів по Харкову: подробиці

У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.
Щонайменше 4 удари завдали окупанти по Харкову.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові.
Триває огляд місць профільними службами.
У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.
Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.
За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації.
Попередньо - удари «шахедами» по житловим будинкам.
Про це додав очільник міста Ігор Терехов.
Як по приватним, так і багатоквартирним.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.
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