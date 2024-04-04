Снайпер з вадами зору і гепатит у військових: Асєєв відверто про "факапи" ВЛК

Журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв відверто розповів, якими можуть бути наслідки скасування статусу "обмежено придатний" для військовозобов'язаних.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода.

Асєєв зізнався, що ставиться до такого рішення дещо зі скепсисом. Військовий припускає, що скасування "обмежено придатних" несе певні корупційні ризики з точки зору проходження ВЛК.

"Тому що невідомо, наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні і в який бік вони це будуть робити. Якщо будуть вони робити це з якоюсь користю, або все ж таки за станом здоров'я. Тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали це, ставляться до цього скептично та з певною недовірою", – зазначає Асєєв.

На його думку, існує ризик, що недобросовісні ВЛК можуть визнавати придатними до армії людей з великими проблемами зі здоров'ям.

"Я це бачу на власні очі, починаючи з "учебок"... Ця ситуація вже є в нашій армії, на жаль. І власне цей закон може це якимось чином виправити, якщо знову ж таки ВЛК будуть підходити більш об'єктивно, а не так, як я бачив це серед шляху на фронт, скажімо так... По-перше, я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпери, це майже анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми, вже коли лежав у лікарні, у них брали аналіз крові і виявляли гепатит. А це мала б виявити ВЛК, а не коли вони потрапили до "учебки", – каже Станіслав Асєєв.

Нагадаємо, що в Україні остаточно скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. Чоловіків зі статусом "обмежено придатний" зобов’язали повторно пройти ВЛК.

Раніше Асєєв розповів, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.

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