В Україні розпочнуть нову хвилю перевірок ВЛК

Вже перевірено понад 50 тисяч медико-експертних справ.

В Україні планується покращити зручності проходження ВЛК в межах цифровізації та дебюрократизації. Крім того, риває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку МОЗ.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

"Ще один аспект - максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.

Вже перевірено понад 53 тис. медико-експертних справ. За словами прем'єра, "зафіксовані порушення, надані рекомендації, буде реагування". Планується, що перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля.

Крім того, заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич напередодні заявила, що Міністерство охорони здоров’я має намір від квітня почати повторні перевірки роботи ВЛК. Чиновниця називає такі заходи елементом моніторингу, який дозволяє зрозуміти, як "зміни реалізуються на місцях".

"Від початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. Від квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - наголосила вона.

З її слів, основні проблеми роботи військово-лікарських комісій пов’язані з впровадженням медичних карт, черг в окремих медзакладах, відсутності навчання лікарів, які працюють у лікарсько-консультативній комісії. Після здійснених раніше перевірок правоохоронні органи вилучили понад 18 тис. справ у межах кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала статус "обмежено придатний". Тепер чоловіки, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

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