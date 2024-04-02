В Украине начнут новую волну проверок ВВК

Уже проверены более 50 тысяч медико-экспертных дел.

В Украине планируется улучшить удобство прохождения ВВК в рамках цифровизации и дебюрократизации. Кроме того, терзает процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны Минздрава.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.

"Еще один аспект – максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь, помимо цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", – сообщил Шмигаль.

Уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел. По словам премьера, "зафиксированные нарушения, предоставленные рекомендации, будут реагировать". Планируется, что проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич накануне заявила, что Министерство здравоохранения намерено с апреля начать повторные проверки работы ВЛК. Чиновница называет такие меры элементом мониторинга, позволяющим понять, как "изменения реализуются на местах".

"С начала действия военного положения к работе ВВК было привлечено 800 гражданских медучреждений. Мы проверили ВВК по всей Украине, предоставили рекомендации по исправлению. С апреля планируем повторные проверки, чтобы понять, были ли выполнены эти рекомендации", — подчеркнула она.

По ее словам, основные проблемы работы военно-врачебных комиссий связаны с внедрением медицинских карт, очередей в отдельных медучреждениях, отсутствия обучения врачей, работающих во врачебно-консультативной комиссии. После проведенных ранее проверок правоохранительные органы изъяли более 18 тыс. дел в рамках уголовных производств.

Как сообщалось, Верховная Рада отменила статус "ограниченно подходящий". Теперь мужчины, признанные "ограниченно пригодными" к службе, должны в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

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