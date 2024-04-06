Ймовірний наступ РФ на Харків: в ОП пояснили заяву Єрмака

Прессекретарка Андрія Єрмака Дар'я Зарівна сказала, що йшлося про ракетні удари по Харкову.

В Офісі президента (ОП) роз'яснили нещодавню заяву Андрія Єрмака. Зокрема, про наступ на Харків у ньому не йшлося.

Про це стало відомо із коментаря прессекретарки Андрія Єрмака Дарії Зарівної, пише РБК- України.

"У матеріалі Politico мова йшла про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною ціллю для ударів", - зазначила вона.

Водночас Зарівна підкреслила, що жодних слів про наступ на Харків від очільника ОП не лунало.

Нагадаємо:

В інтерв'ю Politico Андрій Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", - сказав тоді Єрмак.

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