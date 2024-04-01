Нова фаза протидії атакам РФ: Коваленко проаналізував удари по Україні за березень

За оцінками оглядача, Україна вступає у нову фазу протидії комбінованим російським ударам. Водночас на третій рік війни держава залишається без достатньої компоненти ППО.

Російські удари по Україні в березні 2024 року продемонстрували, що атаки стають дедалі витонченішими та прагматичнішими. Ворог знайшов баланс між системними ударами та масованим тиском у межах тих чи інших акцій. Водночас проблемою України надалі залишається обмежений потенціал ППО.

Про цей йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Друга половина березня – період інтенсивних комбінованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Росіяни застосовували дрони-камікадзе Shahed-136 та всю номенклатуру ракет, зокрема й унікальні гіперзвукові 3М22 "Циркон".

На початку березня окупанти регулярно влаштовували поодинокі запуски по території України, а у другій половині місяця почали завдавати масованих ударів та з обмеженим боєкомплектом ракет (від 21 березня – по Києву).

Якими ракетами РФ атакувала Україну в березні 2024 року

Здебільшого російські війська запускали ракети Х-59 та "Іскандер-М".

Основними цілями для атак ракетами Х-59 були Дніпропетровщина та Одещина. А ракети "Іскандер-М" ворог запускав переважно на Одещину, Миколаївщину та Донеччину. Результативність протидії ворожим цілям була практично нульова, оскільки в цих областях немає комплексів ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети.

В публікації зазначається, що протягом березня війська РФ застосовували ракети зі складною траєкторією переважно по регіонах України, де немає засобів протидії. Тому із 242 ракет різного типу було перехоплено 134. Також надходила інформація про падіння щонайменше шести ракет без подальшої детонації.

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Скільки ракет ворог запустив по Україні в березні: скільки було збито

Коваленко навів таку статистику застосування ворогом ракет для атак по Україні в березні та їхніх перехоплень:

Х-22/32 – 8/0;

Х-31П – 5/4;

Х-35 – 3/1;

Х-47М2 "Кинжал" – 12/0;

Х-59 – 34/19;

Х-101/555/55 – 133/108;

"Циркон" – 2/2;

"Іскандер-М"/KN-23 – 37/2;

"Іскандер-К" – 4/4.

Окрім того, протягом місяця не вдалося перехопити чотири поки не ідентифіковані російські ракети. Це не виключає їхньої приналежності до ракет зі складною траєкторією польоту.

Під час енергетичного терору ворог застосовує в основному ракети Х-101/555/55

"Як ми бачимо, під час відновлення енергетичного терору основною масовою ракетною одиницею у РОВ залишаються Х-101/555/55 (ці ракети також найефективніше збиваються). При цьому російські окупанти спромоглися підвищити її показники прориву ППО України – ускладнюючи траєкторії польоту, обираючи регіони з найменшою присутністю засобів перехоплення. Таким чином ворог зміг досягти не тільки результату відносної ефективності прориву, але й встановити рекорд перебування у повітряному просторі однієї з ракет, яка сумарно пролетіла за час атаки 2 100 км", – йдеться у публікації.

Ракета Х-101 / Фото: armyinform.com.ua

Окремо Коваленко зазначив, що 133 ракети – це виробничий показник двох місяців.

Він також звернув увагу на стабільно-системні удари балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Це одні з найпроблематичніших у виробництві ракет, і такий потенціал витрачання виник завдяки постачанню до РФ північнокорейських KN-23.

Атака "Цирконами" – несподіванка місяця

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Оглядач назвав російські атаки ракетами 3М22 "Циркон" несподіванкою місяця. На його думку, швидше за все, це випробування ефективності такої ракети під час прориву високотехнологічної ешелонованої ППО, аніж пересічна участь у комбінованих атаках.

"За результатами "випробувань" 3М22 "Циркон" очікування не виправдав. З іншого боку, пуски здійснювалися з території тимчасово окупованого півострова Крим (близько 600 км від Києва), що не скасовує наближення пускової 3М22 "Циркон" у межах Курської/Брянської областей РФ та перевірку реакції київської ППО на дистанції близько 200 км", – йдеться в публікації.

Скільки дронів Shahed-136 росіяни запустили в березні

У березні росіяни були дуже близькі до того, щоб встановити черговий рекорд із застосування дронів-камікадзе Shahed-136. Так, окупанти запустили по Україні 603 дрони (абсолютний рекорд був встановлений у грудні 2023 року – 625 безпілотників).

Найчастіше в березні ворожі безпілотники атакували Одесу та область, а також Сумщину та Харківщину.

Дрон-камікадзе Shahed

За оцінками Коваленка, у Росії зберігається залежність від постачань дронів з Ірану. Країна-агресорка змушена балансувати між процесом накопичення та постачання БПЛА, особливо з урахуванням планів проведення енергетичного терору, який розпочався від другої половини березня.

"А втім, це не знижує рівня небезпеки – з урахуванням нарощування виробництва дронів-камікадзе що Росією, що Іраном. У найближчій перспективі РФ має намір зробити 600 нальотів на місяць системними, а до кінця 2024 цей показник може бути перевищений", – прогнозує оглядач.

Атаки по України в березні: висновки

Якщо 2022 та 2023 років російські атаки по Україні були хаотичнішими і їхньою основною метою була деморалізація громадян, то зараз вони стають дедалі витонченішими та прагматичнішими.

"У Росії знайшли баланс між системними ударами та масованим тиском у рамках тих чи інших акцій – від енергетичного терору до ударів по морській/річковій логістиці. Вони не застосовують весь боєкомплект регулярно, а віддають перевагу накопиченню в умовах обмеженого виробництва. Не намагаються дорогими та нечисленними ракетами тероризувати столицю, а б'ють ними по регіонах, які не здатні протидіяти ракетам зі складною траєкторією. При цьому компонент дронів-камікадзе набуває основної ролі у форматі як системного терору, так і "першої хвилі" при масованих ударах", – йдеться у статті.

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Водночас для України надалі проблемою залишається обмежений потенціал ППО. Він безпосередньо залежить від постачання з боку партнерів. Зазначається, що це стосується не лише високотехнологічних комплексів Patriot і SAMP/T, а всього ешелону засобів ППО малого та середнього радіусу дій.

У публікації зазначається, що Україні також важливо розширювати можливості протидії дронам-камікадзе – виходячи за межі сухопутного функціоналу груп перехоплення.

"Україна вступає у нову фазу протидії комбінованим ударам з боку Росії, але на третій рік війни, незважаючи на постійні запити партнерам, вона залишається без достатньої компоненти ППО", – резюмував Коваленко.

До слова, раніше військовий аналітик Дмитро Снєгирьов висловив думку, що російські удари по енергосистемі України жодним чином не пов'язані з порами року, а є частиною військової доктрини РФ.

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