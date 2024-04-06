Хто контролює Часів Яр: Сирський відповів 

Місто Часів Яр у Донецькій області контролюють Збройні сили України. Російським військам не вдається зайти до населеного пункту.

Про це 6 квітня заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, східніше Часового Яру тривають найбільш жорсткі бої. Біля цього міста на Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - наголосив головком.

Ситуація в Часовому Ярі

Днями аналітики проєкту DeepState заявили, що росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру. Вихід на ці позиції дають окупантам "оперативний простір для подальшого просування, вогневий контроль, тому що ця висота покриває дуже велику область огляду".

Напередодні DeepState повідомив, що окупанти зайшли до крайніх будинків Часового Яру. Ситуація східніше від цього населеного пункту важка.

Згодом у ЗСУ наголосили, що за Часів Яр тривають бої. Росія бреше, що увійшла до передмістя, зазначив речник Східного командування Андрій Задубінний.