На Одещині чоловік забив до смерті знайому через борг

В Одеській області судитимуть чоловіка, якого раніше вже притягували до відповідальності за умисне вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Трагедія сталася в селі Олександрівка. Чоловік влаштував застілля зі своєю знайомою, під час якого в них виник конфлікт через борг у тисячу гривень, який господар не хотів повертати.

"У розпал сварки він почав бити гостю кулаками, а коли та вже лежала в безпорадному стані, продовжив завдавати ударів ногами. Схаменувшись, чоловік викликав швидку, але постраждала померла під час госпіталізації", - йдеться у повідомленні відомства.

Зловмисникові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і суд відправив його під варту. Тепер правопорушникові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирській області 23-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох людей, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу та незаконному заволодінні транспортним засобом.

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