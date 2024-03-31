У Житомирі вантажівка переїхала 13-річну дівчинку

У Житомирі під колеса вантажівки потрапила дитина.

Про це повідомили у поліції регіону.

"39-річний керманич вантажівки Volvo, житель Чернігівщини, здійснив наїзд на 13-річну дівчинку, яка перетинала автошлях. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Триває встановлення всіх обставин ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині водій збив двох 10-річних дівчат на самокаті: одна з них загинула.

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