В Житомире грузовик переехал 13-летнюю девочку

В Житомире под колеса грузовика попал ребенок.

Об этом сообщили в полиции региона.

"39-летний водитель грузовика Volvo, житель Черниговщины, совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала автодорогу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции. Идет установление всех обстоятельств ДТП.

Напомним, во Львовской области водитель сбил двух 10-летних девочек на самокате: одна из них погибла.

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