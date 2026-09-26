РФ уничтожила склад производителя мороженого «Рудь»: масштабные разрушения

Удар по гражданскому объекту в Житомире.

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В Житомире из-за атаки РФ полностью разрушен охлаждающий состав производителя мороженого «Рудь». Удар по предприятию произошел еще 5 сентября.

Как сообщила руководитель юридического отдела компании Ольга Блажкевич в комментарии NV.

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По ее словам, в тот день беспилотник попал в здание склада административно-бытовых помещений. Там хранилась готовая продукция, а также находилась погрузочная техника и другое имущество компании. Общая площадь разрушений составляет 4350 квадратных метров.

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«По факту попадания беспилотника 5 сентября 2026 года было возбуждено уголовное производство, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований», — говорит Блажкевич.

Атака на Житомир 5 сентября

Российская армия нанесла удар по Житомиру 5 сентября. Воздушные силы предупреждали о реактивных БПЛА в направлении областного центра. Около 16 часов произошли взрывы. После атаки в городе поднялся густой дым после пожара, который был виден во всех районах города.

Впоследствии глава ОВА Виталий Бунечко сообщили, что из-за вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий пищевой промышленности. Позже спасатели заявили, что обошлись без пострадавших и погибших.

Удар по гражданскому объекту пищевой промышленности в Житомире.

Удар по гражданскому объекту пищевой промышленности в Житомире.

Удар по гражданскому объекту пищевой промышленности в Житомире.

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