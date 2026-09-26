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РФ бьет по Интернету: Киев и регионы накрывают перебои — что известно
Из-за повреждений датацентров и оборудования в результате ударов РФ перебои с интернетом и телефонией возникли у клиентов многих провайдеров.
В Киеве из-за российских атак, произошедших за последние несколько дней, в работе ряда Интернет-провайдеров возникли перебои. В частности, сегодня были повреждены оборудование Cosmonova и Коло.ТВ. Впрочем, перебои фиксируют и в других регионах Украины.
Что известно об ударах по дата-центрам в Киеве, читайте в материале ТСН.ua.
Из-за ударов России по провайдерам связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями: часть клиентов столкнулась с проблемами с интернетом и телефонной связью.
В то же время, мониторинговые чаты сообщают, что из-за разрушения узлового оборудования и коммутационных магистралей наблюдаются масштабные перебои с интернетом и хостингом не только в Киеве, но и в нескольких регионах Украины.
В последние дни в Киеве из-за «прилетов» и падения обломков повреждений получили площадки и дата-центры ряда провайдеров и хостинг-компаний. В частности, Datagroup, UTELS, Crazy Network, «Паутина», Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost, «Домонет».
Удар по объектам Cosmonova
В компании сообщили, что россияне ударили по дата-центру Cosmonova накануне вечером, а сегодня утром была совершена еще одна атака. Повреждена опорная сеть, из-за чего возникли проблемы в работе сервисов. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС. Работники компании находятся в безопасности.
COSMONOVA — украинский телекоммуникационный оператор и IT-провайдер. Основной регион физического покрытия — Киев и область.
Атака на оборудование Коло.ТВ
Интернет-провайдер Коло.ТВ сообщил о повреждении оборудования из-за обстрела Киева 26 сентября. Это уже третье попадание в объект компании. Специалисты уже разворачивают резервные мощности и меняют маршруты.
«Мы уже занимаемся развертыванием резервов и изменением маршрутов. В этот раз ситуация гораздо сложнее», — сообщили в провайдере.
Заметим, провайдер КОЛО.ТВ — розничный бренд Cosmonova. Он предоставляет услуги бесперебойного интернета и цифрового телевидения преимущественно в Киеве и близлежащих населенных пунктах области.
Новости.LIVE приостановил работу
Телеканал Новости.LIVE временно остался без сигнала из-за последствий российских ударов по дата-центрам в Киеве.
В телеканале сообщили, что из-за многочисленных атак на столичную инфраструктуру связи часть сервисов работает с перебоями. Это сказалось и на эфире Новости.LIVE.
Интернет в Украине под ударом — что известно
Ранее НКЭК предупреждали, что в Украине возможны перебои в работе телекоммуникационных сетей и доступ к услугам связи. Причиной могут стать повреждения телекоммуникационной инфраструктуры в результате российских атак.
В свою очередь, нардеп Александр Федиенко подчеркнул: хотя РФ прицельно атакует телекоммуникационную инфраструктуру, однако полное исчезновение интернета по всей стране из-за таких ударов маловероятно. По его словам, украинская цифровая инфраструктура построена так, что полностью покинуть страну без связи очень сложно.