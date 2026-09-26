Интернет. / © Pixabay

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В Киеве из-за российских атак, произошедших за последние несколько дней, в работе ряда Интернет-провайдеров возникли перебои. В частности, сегодня были повреждены оборудование Cosmonova и Коло.ТВ. Впрочем, перебои фиксируют и в других регионах Украины.

Что известно об ударах по дата-центрам в Киеве, читайте в материале ТСН.ua.

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Из-за ударов России по провайдерам связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями: часть клиентов столкнулась с проблемами с интернетом и телефонной связью.

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В то же время, мониторинговые чаты сообщают, что из-за разрушения узлового оборудования и коммутационных магистралей наблюдаются масштабные перебои с интернетом и хостингом не только в Киеве, но и в нескольких регионах Украины.

В последние дни в Киеве из-за «прилетов» и падения обломков повреждений получили площадки и дата-центры ряда провайдеров и хостинг-компаний. В частности, Datagroup, UTELS, Crazy Network, «Паутина», Kievnet, Faust, Etherlink, Cityhost, MiroHost, «Домонет».

Удар по объектам Cosmonova

В компании сообщили, что россияне ударили по дата-центру Cosmonova накануне вечером, а сегодня утром была совершена еще одна атака. Повреждена опорная сеть, из-за чего возникли проблемы в работе сервисов. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС. Работники компании находятся в безопасности.

COSMONOVA — украинский телекоммуникационный оператор и IT-провайдер. Основной регион физического покрытия — Киев и область.

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Атака на оборудование Коло.ТВ

Интернет-провайдер Коло.ТВ сообщил о повреждении оборудования из-за обстрела Киева 26 сентября. Это уже третье попадание в объект компании. Специалисты уже разворачивают резервные мощности и меняют маршруты.

«Мы уже занимаемся развертыванием резервов и изменением маршрутов. В этот раз ситуация гораздо сложнее», — сообщили в провайдере.

Заметим, провайдер КОЛО.ТВ — розничный бренд Cosmonova. Он предоставляет услуги бесперебойного интернета и цифрового телевидения преимущественно в Киеве и близлежащих населенных пунктах области.

Новости.LIVE приостановил работу

Телеканал Новости.LIVE временно остался без сигнала из-за последствий российских ударов по дата-центрам в Киеве.

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В телеканале сообщили, что из-за многочисленных атак на столичную инфраструктуру связи часть сервисов работает с перебоями. Это сказалось и на эфире Новости.LIVE.

Интернет в Украине под ударом — что известно

Ранее НКЭК предупреждали, что в Украине возможны перебои в работе телекоммуникационных сетей и доступ к услугам связи. Причиной могут стать повреждения телекоммуникационной инфраструктуры в результате российских атак.

В свою очередь, нардеп Александр Федиенко подчеркнул: хотя РФ прицельно атакует телекоммуникационную инфраструктуру, однако полное исчезновение интернета по всей стране из-за таких ударов маловероятно. По его словам, украинская цифровая инфраструктура построена так, что полностью покинуть страну без связи очень сложно.

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