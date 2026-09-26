Вушкварки на зиму: рецепт простой заготовки из мяса и сала

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

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На странице Рецепт счастья рассказали о традиционных вушкварках или вышкварках — сытной мясной заготовке, которая прекрасно подходит для хранения на зиму. Её секрет прост: достаточное количество сала, медленное томление и правильное хранение.

Для приготовления не понадобятся дорогие куски свинины. Наоборот, можно взять самое дешёвое тонкое сало и мясные обрезки, ведь после длительного тушения они превратятся в ароматную домашнюю заготовку.

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Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Ингредиенты свинина 2,5 кг сало 1 кг

Сала должно быть достаточно, ведь во время приготовления оно вытапливается в смалец, который покрывает мясо и помогает ему дольше храниться.

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Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Приготовление

Сало нарезают небольшими кусочками, а мясо — покрупнее. Всё солят, перчат и добавляют лавровый лист. Для тушения лучше всего взять старый казан или другую жаропрочную посуду с крышкой. Сначала в него выкладывают сало, сверху — мясо. Казан накрывают крышкой и ставят в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 3,5 часа. Именно медленное тушение напоминает старинный способ приготовления в печи, когда мясо становится нежным, а сало постепенно вытапливается и образует ароматный смалец. После приготовления вушкварки хорошо перемешивают. Горячую массу раскладывают в чистые стерилизованные банки и закатывают.

Вушкварки tiktok.com/@innakluchnik31

Вушкварки — это тот случай, когда из простых и недорогих продуктов получается по-настоящему домашнее блюдо. Главное — не жалеть сала, дать мясу достаточно времени для медленного тушения и хранить готовую заготовку в прохладном месте.

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