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Вушкварки на зиму: рецепт простой заготовки из мяса и сала
Не спешите покупать дорогое мясо для домашних заготовок. Вкусные вушкварки, или, как их ещё называют, вышкварки, можно приготовить из недорогих мясных обрезок сала, именно так, как это делали наши бабушки.
На странице Рецепт счастья рассказали о традиционных вушкварках или вышкварках — сытной мясной заготовке, которая прекрасно подходит для хранения на зиму. Её секрет прост: достаточное количество сала, медленное томление и правильное хранение.
Для приготовления не понадобятся дорогие куски свинины. Наоборот, можно взять самое дешёвое тонкое сало и мясные обрезки, ведь после длительного тушения они превратятся в ароматную домашнюю заготовку.
Ингредиенты
- свинина
- 2,5 кг
- сало
- 1 кг
Сала должно быть достаточно, ведь во время приготовления оно вытапливается в смалец, который покрывает мясо и помогает ему дольше храниться.
Приготовление
Сало нарезают небольшими кусочками, а мясо — покрупнее.
Всё солят, перчат и добавляют лавровый лист.
Для тушения лучше всего взять старый казан или другую жаропрочную посуду с крышкой.
Сначала в него выкладывают сало, сверху — мясо.
Казан накрывают крышкой и ставят в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 3,5 часа. Именно медленное тушение напоминает старинный способ приготовления в печи, когда мясо становится нежным, а сало постепенно вытапливается и образует ароматный смалец.
После приготовления вушкварки хорошо перемешивают.
Горячую массу раскладывают в чистые стерилизованные банки и закатывают.
Вушкварки — это тот случай, когда из простых и недорогих продуктов получается по-настоящему домашнее блюдо. Главное — не жалеть сала, дать мясу достаточно времени для медленного тушения и хранить готовую заготовку в прохладном месте.