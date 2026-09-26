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Диабет бьет не только по телу: ученые раскрыли опасные последствия для здоровья
Сахарный диабет оказывает влияние не только на физическое состояние. Постоянная борьба с заболеванием может серьезно нагружать психику, поэтому эмоциональное самочувствие также требует внимания.
Психическое здоровье диабета является частью общего контроля заболевания. Если человек постоянно испытывает подавленность, тревогу или усталость от необходимости заниматься лечением, специалисты рекомендуют не игнорировать эти симптомы и обращаться за помощью.
Об этом пишет verywellmind.
Исследования показывают, что люди с диабетом чаще сталкиваются с депрессией, тревогой и эмоциональным истощением.
Повседневная жизнь с заболеванием связана с постоянными решениями: нужно контролировать уровень глюкозы, принимать лекарства, следить за питанием и физической активностью. Дополнительный стресс вызывают возможные осложнения, колебания сахара и финансовые затраты на лечение. Такое состояние называют диабетическим дистрессом.
У людей с диабетом вероятность депрессии выше, чем у людей без этого заболевания. Тревога также встречается чаще, а длительный стресс может влиять на уровень сахара в крови.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили удивительно простой фактор, который может быть связан с низшим риском развития сахарного диабета 2 типа. Речь идет о зеленых насаждениях возле дома — частных садах и общественных парках.