Диабет бьет не только по телу: ученые раскрыли опасные последствия для здоровья

Психическое состояние у людей может влиять на развитие у них диабета и других недугов. / © Pexels

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Психическое здоровье диабета является частью общего контроля заболевания. Если человек постоянно испытывает подавленность, тревогу или усталость от необходимости заниматься лечением, специалисты рекомендуют не игнорировать эти симптомы и обращаться за помощью.

Об этом пишет verywellmind.

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Исследования показывают, что люди с диабетом чаще сталкиваются с депрессией, тревогой и эмоциональным истощением.

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Повседневная жизнь с заболеванием связана с постоянными решениями: нужно контролировать уровень глюкозы, принимать лекарства, следить за питанием и физической активностью. Дополнительный стресс вызывают возможные осложнения, колебания сахара и финансовые затраты на лечение. Такое состояние называют диабетическим дистрессом.

У людей с диабетом вероятность депрессии выше, чем у людей без этого заболевания. Тревога также встречается чаще, а длительный стресс может влиять на уровень сахара в крови.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили удивительно простой фактор, который может быть связан с низшим риском развития сахарного диабета 2 типа. Речь идет о зеленых насаждениях возле дома — частных садах и общественных парках.

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