Какой рост у мужчин считается средним и что это говорит о здоровье / © Credits

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Когда речь заходит о росте мужчины, чаще всего это воспринимается просто как цифра в анкете. На самом деле для медиков этот показатель гораздо многозначительнее, об этом рассказало издание Cleveland Clinic. Он помогает отслеживать особенности роста населения, оценивать влияние питания и условий жизни, а в отдельных случаях — понимать риски некоторых заболеваний.

Средний рост у мужчин

В США средний рост взрослого мужчины составляет около 175 см, но показатели существенно различаются в зависимости от страны, происхождения и генетики. Например, по данным Госстата, средний рост взрослого мужчины в Украине — около 175–176 см

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Самые высокие мужчины в среднем живут в Нидерландах — около 184 см, а вот самый низкий средний показатель зафиксирован в Тиморе-Лешти — примерно 160 см. Для сравнения, средний рост мужчин составляет около:

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Австралия, Канада, Великобритания и Ямайка — 178 см,

Китай, Южная Корея и Бразилия — 175 см

Фиджи и Египет — около 173 см

Кения и Мексика — 170 см

Афганистан — около 168 см

Индия, Камбоджа, Индонезия и Перу — примерно 165 см

В то же время эти цифры — всего лишь статистика. Не существует «идеального» роста, который автоматически означал бы лучшее здоровье или больший успех.

От чего зависит рост

Наибольшую роль играет генетика, если в вашей семье много высоких людей, вероятность унаследовать высокий рост также выше, однако гены — не единственный фактор. Важное значение имеет питание, особенно в детстве и подростковом возрасте. Дефицит питательных веществ, в частности железа и цинка, а также недостаточное питание могут помешать организму реализовать генетически заложенный потенциал роста.

На рост также влияют некоторые медицинские и генетические состояния, например, нарушение работы гипофиза может приводить к чрезмерному росту, тогда как дефицит гормона роста, определенные генетические заболевания костей или проблемы с развитием плода могут быть связаны с низким ростом.

Можно ли стать выше?

Во взрослом возрасте существенно изменить естественный рост практически невозможно. Существует операция по удлинению конечностей, однако это сложное и дорогостоящее вмешательство, которое в основном применяется в медицинских случаях, связанных с нарушениями роста и развития.

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Поэтому самое главное — позаботиться о здоровом развитии ещё в детстве. Сбалансированное питание, достаточная физическая активность и регулярные осмотры у педиатра помогают следить за тем, соответствует ли развитие возрастным нормам.

Почему с возрастом мы становимся ниже

Рост не остается неизменным на протяжении всей жизни. У мужчин он начинает постепенно уменьшаться примерно после 40 лет, а после 70 лет этот процесс становится более заметным.

Средний рост мужчин составляет около:

20–39 лет — 176–177 см

40–49 лет — около 176 см

50–59 лет — 175 см

60–69 лет — 174 см

70–79 лет — 173 см

после 80 лет — около 170 см

Причина, в частности, заключается в постепенной потере мышечной и костной массы, а также в изменениях позвоночника. В то же время здоровый образ жизни помогает минимизировать эти изменения и снизить риск заболеваний, ослабляющих кости, в частности остеопороза.

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Связь роста с риском заболеваний

Рост может быть одним из многих факторов, связанных с риском развития определенных заболеваний. Например, высокий рост может несколько повышать вероятность рака простаты: у мужчин ростом более 178 см риск развития агрессивной формы этого заболевания на 22% выше, чем у мужчин ростом менее 173 см.

В то же время в отношении некоторых других состояний наблюдается противоположная тенденция: более высокий рост связывают с более низким риском инсульта и болезни Альцгеймера.

Но делать выводы о здоровье, основываясь только на росте, неправильно. Это лишь один из многих показателей, а гораздо более важными для профилактики остаются образ жизни, наследственность и регулярные медицинские обследования.

Рост — это в значительной степени то, что мы получаем по наследству, но на него влияют и условия развития в детстве. В то же время несколько сантиметров не определяют ни здоровье, ни продолжительность жизни. Лучшая стратегия в любом возрасте — следить за питанием, оставаться физически активными и регулярно проходить медицинские осмотры.

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