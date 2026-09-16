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Какой рост у мужчин считается средним и что это говорит о здоровье
Средний рост мужчин в разных странах может различаться на десятки сантиметров. Однако дело не только в генах: рост зависит от питания, развития в детстве, определенных заболеваний и возрастных изменений в организме.
Когда речь заходит о росте мужчины, чаще всего это воспринимается просто как цифра в анкете. На самом деле для медиков этот показатель гораздо многозначительнее, об этом рассказало издание Cleveland Clinic. Он помогает отслеживать особенности роста населения, оценивать влияние питания и условий жизни, а в отдельных случаях — понимать риски некоторых заболеваний.
Средний рост у мужчин
В США средний рост взрослого мужчины составляет около 175 см, но показатели существенно различаются в зависимости от страны, происхождения и генетики. Например, по данным Госстата, средний рост взрослого мужчины в Украине — около 175–176 см
Самые высокие мужчины в среднем живут в Нидерландах — около 184 см, а вот самый низкий средний показатель зафиксирован в Тиморе-Лешти — примерно 160 см. Для сравнения, средний рост мужчин составляет около:
Австралия, Канада, Великобритания и Ямайка — 178 см,
Китай, Южная Корея и Бразилия — 175 см
Фиджи и Египет — около 173 см
Кения и Мексика — 170 см
Афганистан — около 168 см
Индия, Камбоджа, Индонезия и Перу — примерно 165 см
В то же время эти цифры — всего лишь статистика. Не существует «идеального» роста, который автоматически означал бы лучшее здоровье или больший успех.
От чего зависит рост
Наибольшую роль играет генетика, если в вашей семье много высоких людей, вероятность унаследовать высокий рост также выше, однако гены — не единственный фактор. Важное значение имеет питание, особенно в детстве и подростковом возрасте. Дефицит питательных веществ, в частности железа и цинка, а также недостаточное питание могут помешать организму реализовать генетически заложенный потенциал роста.
На рост также влияют некоторые медицинские и генетические состояния, например, нарушение работы гипофиза может приводить к чрезмерному росту, тогда как дефицит гормона роста, определенные генетические заболевания костей или проблемы с развитием плода могут быть связаны с низким ростом.
Можно ли стать выше?
Во взрослом возрасте существенно изменить естественный рост практически невозможно. Существует операция по удлинению конечностей, однако это сложное и дорогостоящее вмешательство, которое в основном применяется в медицинских случаях, связанных с нарушениями роста и развития.
Поэтому самое главное — позаботиться о здоровом развитии ещё в детстве. Сбалансированное питание, достаточная физическая активность и регулярные осмотры у педиатра помогают следить за тем, соответствует ли развитие возрастным нормам.
Почему с возрастом мы становимся ниже
Рост не остается неизменным на протяжении всей жизни. У мужчин он начинает постепенно уменьшаться примерно после 40 лет, а после 70 лет этот процесс становится более заметным.
Средний рост мужчин составляет около:
20–39 лет — 176–177 см
40–49 лет — около 176 см
50–59 лет — 175 см
60–69 лет — 174 см
70–79 лет — 173 см
после 80 лет — около 170 см
Причина, в частности, заключается в постепенной потере мышечной и костной массы, а также в изменениях позвоночника. В то же время здоровый образ жизни помогает минимизировать эти изменения и снизить риск заболеваний, ослабляющих кости, в частности остеопороза.
Связь роста с риском заболеваний
Рост может быть одним из многих факторов, связанных с риском развития определенных заболеваний. Например, высокий рост может несколько повышать вероятность рака простаты: у мужчин ростом более 178 см риск развития агрессивной формы этого заболевания на 22% выше, чем у мужчин ростом менее 173 см.
В то же время в отношении некоторых других состояний наблюдается противоположная тенденция: более высокий рост связывают с более низким риском инсульта и болезни Альцгеймера.
Но делать выводы о здоровье, основываясь только на росте, неправильно. Это лишь один из многих показателей, а гораздо более важными для профилактики остаются образ жизни, наследственность и регулярные медицинские обследования.
Рост — это в значительной степени то, что мы получаем по наследству, но на него влияют и условия развития в детстве. В то же время несколько сантиметров не определяют ни здоровье, ни продолжительность жизни. Лучшая стратегия в любом возрасте — следить за питанием, оставаться физически активными и регулярно проходить медицинские осмотры.