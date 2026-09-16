Який зріст у чоловіків вважається середнім і що це говорить про здоров’я / © Credits

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Коли говорять про чоловічий зріст, найчастіше це сприймають просто як цифру в анкеті. Насправді для медиків цей показник значно багатозначніший, про це розповіло видання Cleveland Clinic. Він допомагає відстежувати особливості росту населення, оцінювати вплив харчування та умов життя, а в окремих випадках, розуміти ризики деяких захворювань.

Середній зріст у чоловіків

У США середній зріст дорослого чоловіка становить близько 175 см, але показники суттєво різняться залежно від країни, походження та генетики. Наприклад, за даними Держстату, середній зріст дорослого чоловіка в Україні — близько 175–176 см

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Найвищі чоловіки у середньому живуть у Нідерландах — близько 184 см, а от найнижчий середній показник зафіксовано у Тиморі-Лешті — приблизно 160 см. Для порівняння, середній зріст чоловіків становить близько:

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Австралія, Канада, Велика Британія та Ямайка — 178 см,

Китай, Південна Корея та Бразилія — 175 см

Фіджі та Єгипет — близько 173 см

Кенія та Мексика — 170 см

Афганістан — близько 168 см

Індія, Камбоджа, Індонезія та Перу — приблизно 165 см

Водночас ці цифри — лише статистика. Не існує «ідеального» зросту, який автоматично означає краще здоров’я чи більший успіх.

Від чого залежить зріст

Найбільшу роль відіграє генетика, якщо у вашій родині багато високих людей, імовірність успадкувати вищий зріст також більша, проте гени — не єдиний фактор. Важливе значення має харчування, особливо у дитинстві та підлітковому віці. Дефіцит поживних речовин, зокрема заліза та цинку, а також недостатнє харчування можуть завадити організму реалізувати генетично закладений потенціал росту.

На зріст також впливають деякі медичні та генетичні стани, наприклад, порушення роботи гіпофіза може призводити до надмірного росту, тоді як дефіцит гормону росту, певні генетичні захворювання кісток або проблеми з розвитком плода можуть бути пов’язані з низьким зростом.

Чи можна стати вищим

У дорослому віці суттєво змінити природний зріст практично неможливо. Існує операція з подовження кінцівок, однак це складне та дороге втручання, яке переважно застосовують у медичних випадках, пов’язаних із порушеннями росту та розвитку.

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Тому найважливіше — подбати про здоровий розвиток ще у дитинстві. Збалансоване харчування, достатня фізична активність і регулярні огляди у педіатра допомагають контролювати, чи відповідає розвиток віковим нормам.

Чому з віком ми стаємо нижчими

Зріст не залишається незмінним протягом усього життя. У чоловіків він починає поступово зменшуватися приблизно після 40 років, а після 70 років цей процес стає помітнішим.

Середній зріст чоловіків становить близько:

20–39 років — 176–177 см

40–49 років — близько 176 см

50–59 років — 175 см

60–69 років — 174 см

70–79 років — 173 см

після 80 років — близько 170 см

Причина, зокрема, поступова втрата м’язової та кісткової маси, а також зміни хребта. Водночас здоровий спосіб життя допомагає мінімізувати ці зміни та знизити ризик захворювань, які послаблюють кістки, зокрема остеопорозу.

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Звʼязок зросту із ризиком захворювань

Зріст може бути одним із багатьох факторів, пов’язаних із ризиком певних хвороб. Наприклад, високий зріст може дещо підвищувати ймовірність раку простати, чоловіки зростом понад 178 см мають на 22% вищий ризик розвитку агресивної форми цього захворювання, ніж чоловіки зростом менш як 173 см.

Водночас для деяких інших станів спостерігається протилежна тенденція, вищий зріст пов’язують із нижчим ризиком інсульту та хвороби Альцгеймера.

Але робити висновки про здоров’я лише за зростом неправильно. Це лише один із багатьох показників, а значно важливішими для профілактики залишаються спосіб життя, спадковість та регулярні медичні обстеження.

Зріст — це значною мірою те, що ми отримуємо у спадок, але на нього впливають і умови розвитку у дитинстві. Водночас кілька сантиметрів не визначають ані здоров’я, ані тривалість життя. Найкраща стратегія у будь-якому віці — стежити за харчуванням, залишатися фізично активними та регулярно проходити медичні огляди.

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