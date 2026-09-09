Який середній зріст жінки та що на нього впливає: ви могли цього не знати

Який середній зріст жінки та що на нього впливає / © Credits

Реклама

Зріст — одна з тих характеристик, яку ми отримуємо разом із генами, але на неї впливає значно більше, ніж спадковість. Середні показники суттєво різняться залежно від країни та регіону, про це розповіло видання Cleveland Clinic. За останніми доступними даними Держстату України, середній зріст дорослої жінки в Україні — близько 164 см. Водночас у світі розрив досить помітний, найвищі середні показники — у Нідерландах, найнижчі — у Гватемалі.

Від 150 до 170 см

Масштабне дослідження, яке об’єднало дані 2181 дослідження за участю близько 65 мільйонів людей у 200 країнах і територіях, показало, що середній зріст жінок у Нідерландах сягає 170,4 см, тоді як у Гватемалі — близько 150,9 см.

Реклама

Для порівняння, середні показники в окремих країнах такі:

Реклама

Австралія, Канада та Ямайка — близько 165 см

Велика Британія — 164 см

Китай, Фіджі та Південна Корея — приблизно 163 см

Бразилія та Єгипет — показник становить близько 160 см

Кенія та Мексика — 157–158 см,

Індія та Афганістае — близько 155 см

Це лише статистичні середні значення, а не «правильний» зріст, якого потрібно прагнути.

Вплив генів

На зріст значною мірою впливає генетика. Якщо батьки невисокі, імовірність успадкувати подібний зріст вища, проте важливу роль відіграють і умови розвитку.

Харчування під час вагітності, у перші роки життя та у дитинстві, доступ до медичної допомоги, соціально-економічні умови, якість води та санітарія можуть впливати на те, наскільки дитина реалізує свій генетичний потенціал.

Особливо важливі білок, кальцій і вітамін D. Кальцій формує основу кісткової тканини, а вітамін D допомагає організму його засвоювати. Запаси кальцію у кістках активно формуються у молодому віці, а приблизно після 25 років організм уже переважно підтримує накопичений ресурс. У період менопаузи через зниження рівня естрогену кісткова маса може поступово зменшуватися та підвищується ризик остеопорозу.

Реклама

Інколи зріст — сигнал здоров’я

Деякі захворювання у дитинстві можуть впливати на ріст, зокрема хвороби нирок, запальні захворювання кишківника, ювенільний артрит, муковісцидоз і певні генетичні порушення розвитку кісток.

Саме тому педіатри стежать не лише за цифрою зросту, а й за динамікою росту дитини. Якщо вона раптом перестає набирати сантиметри відповідно до своєї вікової кривої, це може бути приводом для додаткового обстеження.

Цікаво, що за останні десятиліття людство загалом стало вищим. Наприклад, у США середній зріст жінок на початку 1960-х становив близько 160 см — приблизно на 1,3 см менше, ніж сьогодні. Науковці пов’язують цю тенденцію з покращенням харчування, медицини та загальної якості життя.

Вплив зросту на здоров’я дорослої жінки

Він має вплив, але не настільки буквально, як може здатися. Зріст разом із вагою використовують у медичних розрахунках, зокрема для визначення ІМТ, хоча сам по собі цей показник не є ідеальною оцінкою здоров’я.

Реклама

Також знаходять зв’язок між зростом і ризиками деяких захворювань. Наприклад, у деяких роботах нижчий зріст підвищував ризик ішемічної хвороби серця, тоді як вищий зріст впливав на інші ризики, зокрема окремих видів раку. Водночас ці залежності складні та не означають, що сам зріст визначає, захворіє людина чи ні.

Важливіше те, що ми можемо контролювати, а це харчування, фізичну активність, відмову від куріння, профілактичні огляди та контроль факторів ризику.

Не існує «ідеального» жіночого зросту, є лише статистика. Хтось має 150 см, хтось 175 см і обидва варіанти можуть бути абсолютно нормальними.

Новини партнерів

Новини партнерів