Синдром "хорошої дівчинки": чому жінки отримують діагноз РДУГ на роки пізніше за чоловіків

Синдром «хорошої дівчинки» / © Credits

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Разом із професоркою Давідою Гартман, дипломованою освітньою та дитячою психологинею, редактори видання Medical News Today спробували розібратися, чому настав час переглянути застарілі шаблони та припинити вигадувати «хвороби», там де є просто інший устрій мозку.

Уявіть класичну картину, ви встаєте з-за робочого столу, однією рукою тримаєте ноутбук, іншою друкуєте листа, паралельно йдете по каву та ведете жваву дискусію з колегою. Для когось все це має дивну надважку мультизадачність, а для жінки з РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності) — це звичайний, буденний режим роботи її мозку.

Сьогодні дедалі більше успішних, талановитих та дорослих жінок раптово відкривають у собі нейровідмінність. Проте статистика невблаганна, жінки з РДУГ дізнаються про свій особливий ментальний статус у середньому на 5 років пізніше, ніж чоловіки. Величезна кількість дівчат взагалі випадає з поля зору фахівців або роками лікується від помилкових діагнозів, як-от генералізований тривожний розлад або депресія.

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Пастка медичних шаблонів

Головна проблема криється у самій системі діагностики. Історично так склалося, що офіційні медичні довідники створювалися та тестувалися переважно чоловіками середнього віку. Відтак у суспільстві та серед лікарів закріпився один дуже вузький стереотип, що РДУГ — це діагноз для непосидючого хлопчиська, який буквально стрибає по стінах і зриває уроки.

Якщо дитина чи дорослий не вписується у цей шаблон, професіонали просто не помічають розладу. Професорка Давіда, яка сама дізналася про свій РДУГ у дорослому віці, зазначає, що сучасна спільнота дедалі частіше відходить від медичної термінології. Замість слів «хвороба», «симптоми» чи «діагноз» фахівці використовують поняття «риси» та «ідентифікація», адже РДУГ — це не хвороба, яку треба лікувати, а природна варіація роботи мозку, яка є частиною загального людського нейрорізноманіття.

Феномен маскування

Дівчата з РДУГ часто ростуть тихими, сором’язливими та напрочуд успішними у навчанні. Розумова гіперактивність вирує всередині їхньої голови, але зовні вони здаються спокійними мрійницями. Причина цього — соціокультурний тиск.

Змалечку суспільство вимагає від дівчаток бути слухняними, милими, добре поводитися та зважати на почуття інших. Коли ми розуміємо ці неписані правила, дівчата дуже рано вчаться маскування. Вони буквально розігрують перед учителями та батьками «акт глибокої концентрації», можуть тотально не встигати за ходом уроку чи літати у хмарах, але ніколи у цьому не зізнаються, щоб не отримати звання «поганої учениці».

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Проте таке вимушене підлаштування під соціальні стандарти має високу ціну:

Внутрішнє виснаження. Постійний контроль за кожним своїм словом, спроби говорити менше та не вибовкувати першу ліпшу думку потребують титанічних зусиль.

Психологічний тиск. Маскування часто провокує хронічний стрес, почуття сорому та самокритику, коли жінка після вечірки годинами прокручує у голові свої репліки.

Емоційне вигорання. З віком, коли соціальні ролі ускладнюються, тримати маску стає дедалі важче.

Перименопауза, як тригер

Нерідко жінки починають підозрювати у себе РДУГ лише у 30, 40 років або навіть пізніше. Поки навколо є підтримка батьків або чітка структура, мозок дає собі раду. Особливо з урахуванням, що у людей з РДУГ немає як такого дефіциту уваги, у них є надлишок уваги, але вона фокусується лише на тому, що викликає щирий інтерес, відчуття новизни та творчий азарт.

Критичний момент настає з появою дітей чи коли жінка входить у період перименопаузи. Гормональні зміни у цей час суттєво знижують емоційну витривалість і здатність справлятися зі стресом. Побутова забудькуватість, хаос у плануванні завдань та емоційні гойдалки загострюються. Оскільки симптоми перименопаузи, наприклад, «туман у голові» дуже схожі на прояви РДУГ, розставити крапки над «і» може лише ретельне, глибоке оцінювання життєвої історії жінки, де обов’язково мають бути зафіксовані відповідні риси ще до 12-річного віку.

Очікування та реальність

Сьогодні у соцмережах вирує міф, ніби приватні клініки роздають діагнози РДУГ направо й наліво. Проте реальна медична практика доводить протилежне, офіційне підтвердження — це тривалий, скрупульозний процес аналізу всього життя людини. Інша проблема — коли через генетичний фактор батьки жінки, які, найімовірніше, теж мають РДУГ, знецінюють її досвід фразами, на кшталт, «Та це ж абсолютно нормально, всі так живуть». Саме тому фахівці підтримують право на самоідентифікацію.

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Щодо лікування, то універсального рецепта не існує. Медикаментозна підтримка, як от стимулятори дійсно допомагає багатьом очистити розум від фонового шуму та структурувати хаос, але вона підходить далеко не всім. Життя не стає ідеальним лише завдяки пігулкам, це завжди індивідуальний шлях пошуку балансу.

Головними ж перешкодами для жінок на шляху до розуміння себе залишаються величезні черги на діагностику, висока вартість приватних консультацій та банальний брак знань серед лікарів. РДУГ може успішно маскуватися у викладачок, успішних лікарок, художниць або бізнеследі. Жіночий успіх у кар’єрі не означає, що їй не потрібна допомога.

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