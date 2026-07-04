В Україні визначили місце для Національного пантеону: де його створять

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Український національний пантеон розмістять на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті (УІНП).

Що відомо про створення Українського національного пантеону

Цей документ продовжує роботу над проєктом із вшанування видатних діячів. Постанову підготував Інститут національної пам’яті (УІНП). Тепер його фахівці розроблять концепцію і структуру Пантеону, а також проведуть публічні та експертні обговорення.

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«Також УІНП спільно з Міністерством закордонних справ України мають забезпечити проведення верифікації борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців, і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне здійснення перепоховання на території Пантеону», — зазначили в інституті.

За створення Пантеону відповідатиме Міністерство культури. Відомство має врахувати всі правила охорони історичної спадщини та обмеження на використання землі в заповіднику. Також Мінкульт організує конкурс на найкращий архітектурний проєкт, до якого залучать істориків, архітекторів, представників влади та релігійних громад.

Повідомляється, що фінансування робіт з облаштування та утримання меморіального комплексу здійснюватиметься з державного бюджету, а також з інших джерел, які не заборонені законодавством.

Розробка постанови уряду стала продовженням нормативного врегулювання цього питання: Закон «Про Український національний пантеон» Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому 1 липня 2026 року.

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Український національний пантеон — останні новини

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону.Закон встановлює порядок проведення конкурсів на будівництво та облаштування пантеону, визначення його управителя, а також процедуру розгляду питань щодо вшанування видатних українців.

У Пантеоні планують вшановувати лідерів українських держав різних епох, президентів України, керівників військових формувань та Збройних сил. Також там можуть перепоховати нобелівських лауреатів, видатних науковців, діячів культури, митців та спортсменів, чия робота мала важливе значення для країни.

Раніше ми писали, що Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків для відновлення відносин. Андрій Сибіга виступив за запуск консультацій, залучення релігійних лідерів та зустріч істориків.

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