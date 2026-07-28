Обережно, це не кохання: що таке лімеренція, чому вона може тривати роками та чим небезпечна

лімеренція / © Credits

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Більшість із нас хоча б раз переживали сильну закоханість. Зазвичай із часом вона минає чи переростає у зрілі стосунки. Проте існує інший психологічний стан, який значно інтенсивніший за звичайну симпатію та часто не має нічого спільного зі справжнім коханням.

Видання The New York Times розповіло про явище, яке психологи називають лімеренцією. Хоча воно поки не входить до офіційних психіатричних класифікацій, фахівці дедалі частіше звертають увагу на цей феномен. За оцінками нейробіологів, приблизно половина людей хоча б раз у житті може пережити подібний досвід.

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Що таке лімеренція

Лімеренція — це психологічний стан, для якого характерні надзвичайно сильний потяг до іншої людини, нав’язливі думки про неї, компульсивна поведінка та майже непереборне бажання отримати взаємність.

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Сам термін з’явився ще у 1970-х роках завдяки психологині Дороті Теннов. Водночас він не є офіційним психіатричним діагнозом. На відміну від звичайної закоханості, яка зазвичай швидко минає, лімеренція може тривати місяці, роки чи навіть десятиліття.

Різниця між лімеренцією та коханням

Попри сильні емоції, лімеренція — це не любов. Справжні почуття передбачають взаємне пізнання, довіру та розвиток стосунків. Натомість лімеренція більше пов’язана з внутрішнім світом самої людини, її фантазіями та невизначеністю.

Людина поступово починає ідеалізувати об’єкт своєї уваги, приписувати йому особливі якості та навіть сприймати його як головне джерело власного щастя чи життєвого сенсу. При цьому лімеренція не обов’язково має романтичний чи сексуальний характер, вона може виникати й щодо інших близьких людей.

Захоплення стає проблемою

Звичайна симпатія перетворюється на лімеренцію тоді, коли починає впливати на повсякденне життя. Нав’язливі думки можуть заважати працювати, спати, нормально харчуватися чи концентруватися на інших справах.

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Людина постійно шукає будь-які сигнали взаємності, аналізує повідомлення, випадкові погляди чи поведінку іншої людини, надає їм набагато більше значення, ніж вони можуть мати насправді. Саме ця нескінченна потреба знайти підтвердження своїх очікувань і підтримує психологічну залежність.

Чому цей стан затягує

Головним «паливом» лімеренції є невизначеність. Поки людина не має остаточної відповіді щодо взаємності, мозок продовжує шукати нові докази, аналізувати ситуацію та підтримувати надію.

Цей процес багато у чому нагадує механізми залежності, коли людина отримує навіть невеликі ознаки уваги, мозок сприймає це як винагороду. Якщо такі «нагороди» з’являються непередбачувано, бажання отримати їх знову лише посилюється. Саме тому лімеренція може тривати набагато довше, ніж звичайна закоханість.

Хто схильний до лімеренції

Деякі люди переживають цей стан частіше за інших. Зокрема, підвищений ризик мають люди з тривожним типом прив’язаності — ті, хто гостро боїться бути покинутим або у дитинстві не мав достатньо стабільної емоційної підтримки.

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Також у людей із лімеренцією нерідко спостерігаються підвищена тривожність і нав’язливі моделі поведінки, хоча це зовсім не означає наявність тривожного чи обсесивно-компульсивного розладу.

Чи можна позбутися лімеренції

Просто вирішити «перестати думати» про людину зазвичай не виходить. Втім, існують способи поступово послабити цей стан. Варто навчитися помічати свої нав’язливі імпульси та називати їх своїми іменами. Це допомагає відокремити реальні бажання від автоматичних психологічних реакцій.

Також корисно свідомо звертати увагу не лише на позитивні риси людини, а й бачити її реалістично, без ідеалізації. Найефективнішим способом є припинення контакту, якщо це можливо. Без постійних випадкових «емоційних винагород» поступово слабшає й сама психологічна залежність. Проте зробити це буває надто непросто.

Важливість психологічної допомоги

Робота з психотерапевтом часто допомагає значно швидше впоратися з лімеренцією. Когнітивно-поведінкова терапія дозволяє краще зрозуміти власні реакції та поступово змінити звичні моделі мислення.

Дуже часто сильне захоплення виникає щодо людей, які уособлюють риси чи потреби, яких людині бракує у власному житті. У такому разі терапія допомагає знайти способи задовольнити ці внутрішні потреби самостійно, а не через ідеалізований образ іншої людини.

Лімеренція може здаватися великим коханням, але найчастіше це складний емоційний стан, у якому реальна людина поступово перетворюється на символ наших очікувань, мрій і незадоволених потреб.

Добра новина полягає в тому, що цей стан не прирікає людину на страждання. Усвідомлення власних переживань, відмова від ідеалізації та робота над собою допомагають не лише звільнитися від нав’язливої прив’язаності, а й краще зрозуміти себе.

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