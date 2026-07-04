Щороку Україна втрачає населення, як ціле велике місто: економіст назвав цифри

Біженці

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Україна щороку втрачає близько 800 тисяч людей через міграцію та природне скорочення населення.

Таку оцінку озвучив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі «Новини LIVE».

Він наголосив, що демографічна ситуація вже негативно позначається на розвитку економіки та бізнесу.

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За словами Куща, основною причиною скорочення населення залишається міграція.

Він зазначив, що приблизно 500 тисяч осіб на рік становить чиста міграція — різниця між кількістю людей, які виїхали з країни, та тими, хто повернувся.

«Населення скорочується. Ми втрачаємо щороку близько 800 тис. людей. 500 тис. — це чиста міграція, різниця між тими, хто повернувся і тими, хто поїхав», — заявив економіст.

Ще близько 250 тисяч людей, за словами аналітика, Україна щороку втрачає через перевищення смертності над народжуваністю.

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Саме поєднання цих двох факторів, на його думку, формує загальне скорочення населення приблизно на 800 тисяч осіб щороку.

Які наслідки для економіки

Кущ вважає, що демографічні втрати безпосередньо впливають на економічний розвиток країни. Через зменшення кількості населення скорочується споживчий попит, що створює додаткові труднощі для бізнесу та стримує економічне зростання.

«Бізнес та купівельна спроможність населення стагнує», — зазначив експерт.

Демографічна криза в Україні — останні новини

Нагадаємо, після завершення війни Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою через виїзд чоловіків за кордон для возз’єднання з родинами. За словами демографині Елли Лібанової, якщо в Україні не буде стабільної роботи та житла, чоловіки можуть залишитися за кордоном, де їхні сім’ї вже мають певну соціальну базу.

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Також демографиня Елла Лібанова пояснила, чому Європа зацікавлена, щоб частина українців не поверталася додому.

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