Після завершення війни на Україну чекає нова демографічна загроза

Українська сім'я за кордоном / © Getty Images

Після завершення війни Україна може зіткнутися з новою демографічною загрозою через виїзд українських чоловіків за кордон.

Про це попередила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Після скасування воєнного стану чоловіки, які сьогодні перебувають в розлуці з своїми родинами, можуть поїхати туди. Тобто родина з’єднається, але не в Україні, а в іншій країні», — наголосила вона.

За словами демографині, такий ризик зростатиме, якщо в Україні чоловіки не матимуть стабільної роботи та житла, тоді як за кордоном у сімей уже буде певна соціальна база для життя.

«Якщо в чоловіка тут буде погана робота або така, яка його не влаштовує, якщо тут не буде їм де жити, а там в них вже є яке-не-яке, але житло, європейське житло вже є, і є прийнятна робота для жінки, і вона каже, що ти приїдеш, ти зможеш тут влаштуватися на роботу, ризик цей є. Ця загроза дуже серйозна», — попередила Лібанова.

Нагадаємо, український демограф Олександр Гладун стверджує, що кількість українців, які планують повернутися з-за кордону після завершення війни, поступово скорочується.

