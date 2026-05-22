Чоловік пройшов 100 000 кроків за один день: що сталося з його організмом

Британський ютубер Джек Мессі Велш, відомий під ніком Jacksucksatlife, пройшов 100 000 кроків за один день. Челендж тривав 15 годин 28 хвилин і 22 секунди.

Про це пише ladbible.

Уже після 25 000 кроків Джек поскаржився на біль у спині та посилення болю у щиколотках. Він зазначив, що відчуває втому, але загалом його стан більш-менш нормальний.

Після 75 000 кроків ситуація погіршилася. За словами Велша, ноги почали боліти приблизно з 20 000 кроків, але найважчими були останні 15 000.

«Кожен крок спричиняв біль. Думаю, у мене розпухли щиколотки, тому взуття стало менш зручним», — розповів він.

Ютубер завершив випробування, проте був повністю виснажений. Він зазначив, що не міг піднятися на невеликий пагорб, щоб повернутися до машини.

«Коли ми приїхали додому, зняти взуття виявилося справжнім випробуванням», — поділився він.

Раніше Велш уже проходив 250 000 кроків за тиждень, що призвело до помітних змін у його фізичній формі. Новий челендж зі 100 тисячами за один день став ще серйознішим випробуванням.

Нагадаємо, деякі дослідження показують, що люди, які тренуються зранку, мають нижчий індекс маси тіла та меншу талію, ніж ті, хто займається пізніше. Є й додатковий ефект — ранковий рух часто впливає на харчові рішення протягом дня і робить їх усвідомленішими.

Також руханка допомагає стабілізувати циркадні ритми — внутрішній годинник організму, який регулює сон і пробудження.

