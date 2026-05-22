Військовослужбовці 783-ї окремої бригади оперативного обладнання території «Новий Кодак» Державної спеціальної служби транспорту працюють на найгарячіших напрямках — Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина. Наша знімальна група провела з бійцями на одній із ділянок кілька годин. За цей час сталося щонайменше п’ять атак ворожих FPV-дронів. І це не найстрашніше, кажуть військові, бо прилетіти можуть і КАБи, і «Шахеди», і «Молнії».

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Як працюють військові біля лінії фронту

Небо над головою тут затягнуте маскувальними та антидроновими сітками, адже до фронту — лічені кілометри. Цивільні або військові машини пролітають повз на шаленій швидкості. Інакше тут не можна — існує постійна загроза миттєвого удару FPV-дроном. А військові дорожники в цей час працюють просто на відкритому просторі.

Вони фрезерують, розчищають ями та укладають свіжий асфальт. Дороги для них давно перетворилися на найважливіші напрямки фронту. На одному з найтяжчих нині — Донецькому — працює 783-тя окрема бригада оперативного обладнання території «Новий Кодак».

Анастасія Невірна, кореспондентка ТСН: «Ремонт доріг — і без того дуже тяжка робота. А коли виконувати її доводиться у бронежилетах, та ще й під загрозою постійних ворожих ударів, важкість зростає в рази».

Проте жоден із бійців тут не скаржиться. Натомість чоловіки знаходять сили поетично й піднесено говорити про свою щоденну небезпечну працю.

«Абрамс», військовослужбовець 783-ї ОБрООТ «Новий Кодак»: «Зараз ми латаємо артерії війни, бо дороги — це артерії війни».

Олександр на псевдо «Абрамс» у 783-й бригаді перебуває від самого початку повномасштабного вторгнення, а до того пройшов довгий шлях в АТО. За роки на фронті, каже, пережив чимало страшних і смертельно небезпечних ситуацій, однак згадувати погане на камеру не любить. Своєю роботою щиро пишається.

Позивний «Осот», заступник командира батальйону 783-ї бригади: «Тут основна частина — це ветерани від 2022 року, люди пройшли вже дуже багато, вони пройшли все. Працювали в таких місцях, де голову підняти ніяк, але вони виконували свої завдання».

Бойові умови та суворе дотримання технологій

Попри бойові умови на дорозі намагаються максимально витримувати всі цивільні технології та процеси: ретельно міряють температуру асфальту і кожного разу уважно готують важку техніку до укладання.

І цю, здавалося б, звичайну будівельну роботу доводиться виконувати під акомпанемент постійних повітряних тривог. Найбільша загроза нині, за словами військових, прилітає саме з неба.

Позивний «Осот», заступник командира батальйону: «Атака FPV — це атака на зрячого. Оператор бачить ціль, він її вибирає, він має можливість проаналізувати важливість цілі, пріоритетність цілей і [завдати] досить точного ураження. І заховатися від FPVішки вкрай важко, особливо якщо це рівні ділянки дороги».

Росіяни атакують військових під час ремонту доріг

Реальність цієї повітряної загрози знімальна група ТСН відчула на собі просто під час знімань репортажу, коли пролунала команда: «Воздух! Біжим під дерева!».

Щойно чергова небезпека минає, чоловіки без зайвих слів знову стають до роботи, адже привезений за сотню кілометрів гарячий асфальт чекати не буде. Як не чекає і військова логістика, яка щохвилини тримає оборонні лінії.

«Шева», військовослужбовець 783-ї ОБрООТ «Новий Кодак»: «Це дуже важливо для логістики… Для евакуації дуже потрібно, я вважаю, що це вкрай важливе завдання».

Незламність цих хлопців вражає навіть досвідчених командирів. Вони готові повертатися за кермо попри будь-які «прильоти» та втрати техніки.

Окрім латання прифронтових шляхів, 783-тя окрема бригада оперативного обладнання території ДССТ цілодобово виконує великий комплекс завдань: зводить капітальні фортифікаційні споруди, встановлює невибухові загородження, копає протитанкові рови та власноруч монтує антидронові сітки над позиціями. Вони роблять усе там, куди не зайде жоден цивільний підрядник — за лічені кілометри від лінії зіткнення, під гудіння ворожих безпілотників і вибухи КАБів.

