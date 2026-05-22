У США ускладнили правила для мігрантів та заявників на грін-карту

Імміграційна служба США фактично закриває звичний шлях до отримання грін-карт усередині країни для мільйонів іммігрантів.

Богдан Скаврон
Грін-карта

Грін-карта / © Getty Images

У п’ятницю, 22 травня, імміграційна служба США змінила правила отримання віз та грін-карт для іммігрантів. Тепер не можна подати заявку на грін-карту, перебуваючи на території Сполучених Штатів, для цього потрібно повернутися до своєї країни і там звернутися до американського консульства.

Про це йдеться у пресрелізі Служби громадянства та імміграції США (USCIS).

«Ми повертаємося до початкового задуму закону, щоб забезпечити належне проходження іноземцями імміграційної системи нашої країни. Відтепер іноземець, який тимчасово перебуває в США і бажає отримати грін-карту, має повернутися до своєї країни для подання заяви, за винятком виняткових обставин», — заявив речник USCIS Зак Калер.

Він пояснив, що це робиться, щоб уникнути лазівок у законі.

«Коли іноземці подають заяви зі своєї країни, це знижує необхідність пошуку та депортації тих, хто вирішує піти в тінь і залишитися в США нелегально після відмови у наданні посвідки на проживання», — наголосив Калер.

У відомстві зазначили, що власники неімміграційних віз, наприклад, студенти, тимчасові працівники чи туристи, приїжджають до США на короткий термін та з певною метою. Вони мають залишити країну після закінчення свого візиту. Але часто, приїхавши до США, вони запускають процес імміграції. Щоб цього уникнути, запроваджують таке правило.

Зміни в отриманні грін-карт — які будуть наслідки

Цим нововведенням імміграційна служба США фактично закриває звичний шлях до отримання грін-карт усередині країни для мільйонів іммігрантів — студентів (візи F-1), кваліфікованих фахівців (H-1B), туристів (B-1/B-2), а також членів сімей громадян США та власників грін-карт.

Можливо, грін-карти в США все ще зможуть отримувати біженці, іммігранти, що постраждали від домашнього насильства, чи особи, які мають тимчасовий захищений статус, але в кожному разі все вирішуватиметься, виходячи з індивідуальних обставин.

Згідно з новою директивою USCIS, процедура зміни статусу (Adjustment of Status, AOS) всередині США тепер оголошується «винятковим заходом правового захисту» та питанням «адміністративної ласки», а не стандартним правом заявника.

Українська журналістка Катерина Панова, яка проживає у США, зауважила, що процедура отримання грін-карти у США, яка називається зміною статусу (Adjustment of Status, AOS), працювала 60 років, була стандартною та мільйони людей пройшли через неї.

«Тепер влада це оголосила „винятковим заходом“ та питанням „адміністративної милості“, а не стандартним правом іммігранта», — наголосила вона.

За словами Катерини Панової, такий крок американської влади призведе до появи колосальних черг в американських консульствах. Окрім того, сім’ї будуть без рідних та близьких місяцями, а компанії — без співробітників.

Також це створює ризик отримати заборону на в’їзд до США на 3-10 років для ти, хто вже подався на грін-карту і чекав на схвалення, при цьому не підтримуючи свій статус перебування у США, оскільки очікування відповіді по грін-карті було таким «статусом». Тепер же у них станеться накопичення «нелегального перебування».

Відповідно іміграційній поліції буде легше знаходити приводи заарештувати іммігрантів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Державний департамент США запровадив новаію, за якою вже на етапі подання заявки для участі в лотереї Diversity Visa (DV), яку називають «грін-картою», доведеться сплатити за електронний реєстраційний збір. Оплату встановлено в розмірі 1 долара для всіх учасників.

