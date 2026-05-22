В США усложнили правила для мигрантов и заявителей на грин-карту

В пятницу, 22 мая, иммиграционная служба США изменила правила получения виз и грин-карт для иммигрантов. Теперь нельзя подать заявку на грин-карту, находясь на территории Соединенных Штатов, для этого нужно вернуться в свою страну и там обратиться в американское консульство.

Об этом говорится в пресс-релизе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

«Мы возвращаемся к первоначальному замыслу закона, чтобы обеспечить надлежащее прохождение иностранцами иммиграционной системы нашей страны. Отныне иностранец, который временно находится в США и желает получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, за исключением исключительных обстоятельств», — заявил представитель USCIS Зак Калер.

Он пояснил, что это делается, чтобы избежать лазеек в законе.

«Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство», — подчеркнул Калер.

В ведомстве отметили, что владельцы неиммиграционных виз, например, студенты, временные работники или туристы, приезжают в США на короткий срок и с определенной целью. Они должны покинуть страну после окончания своего визита. Но часто, приехав в США, они запускают процесс иммиграции. Чтобы этого избежать, вводят такое правило.

Изменения в получении грин-карт — какие будут последствия

Этим нововведением иммиграционная служба США фактически закрывает привычный путь к получению грин-карт внутри страны для миллионов иммигрантов — студентов (визы F-1), квалифицированных специалистов (H-1B), туристов (B-1/B-2), а также членов семей граждан США и владельцев грин-карт.

Возможно, грин-карты в США все еще смогут получать беженцы, иммигранты, пострадавшие от домашнего насилия, или лица, имеющие временный защищенный статус, но в каждом случае все будет решаться, исходя из индивидуальных обстоятельств.

Согласно новой директиве USCIS, процедура изменения статуса (Adjustment of Status, AOS) внутри США теперь объявляется «исключительной мерой правовой защиты» и вопросом «административной милости», а не стандартным правом заявителя.

Украинская журналистка Екатерина Панова, проживающая в США, отметила, что процедура получения грин-карты в США, которая называется изменением статуса (Adjustment of Status, AOS), работала 60 лет, была стандартной и миллионы людей прошли через нее.

«Теперь власть это объявила „исключительной мерой“ и вопросом „административной милости“, а не стандартным правом иммигранта», — подчеркнула она.

По словам Катерины Пановой, такой шаг американских властей приведет к появлению колоссальных очередей в американских консульствах. Кроме того, семьи будут без родных и близких месяцами, а компании — без сотрудников.

Также это создает риск получить запрет на въезд в США на 3-10 лет для тех, кто уже подался на грин-карту и ждал одобрения, при этом не поддерживая свой статус пребывания в США, поскольку ожидание ответа по грин-карте было таким «статусом». Теперь же у них произойдет накопление «нелегального пребывания».

Соответственно иммиграционной полиции будет легче находить поводы арестовать иммигрантов.

Напомним, в октябре прошлого года Государственный департамент США ввел новаию, по которой уже на этапе подачи заявки для участия в лотерее Diversity Visa (DV), которую называют «грин-картой», придется оплатить электронный регистрационный сбор. Оплату установлено в размере 1 доллара для всех участников.

