Из ЕС массово депортируют мигрантов: какие страны попали в "черный список"

ЕС усилил депортации / © Associated Press

Страны Европейского Союза все более жестко реагируют на нелегальную миграцию. Несмотря на сокращение количества новых искателей убежища, число депортаций в ЕС достигло максимальных показателей за последние годы.

Об этом говорится в материале Euronews.

По данным исследования, за последние четыре года поток мигрантов в Европу постепенно уменьшается. Если раньше в страны ЕС прибывало около 5,4 миллиона человек, то уже в 2024 году эта цифра сократилась до 4,5 миллиона.

Тенденция продолжается и в этом году. В 2025 году международную защиту в Евросоюзе получили только 361 тысяча человек — это самый низкий показатель за шесть лет.

В то же время, европейские страны значительно активизировали процесс возвращения иностранцев в страны происхождения. Только за прошлый год миграционные службы выдали около 500 тысяч решений о репатриации. Хотя реально депортируют только часть людей, более 155 тысяч высылок стали рекордом с начала десятилетия.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил во время форума Europe in Motion, что ЕС завершает масштабное обновление миграционной системы.

По его словам, Брюссель делает ставку на усиление защиты внешних границ и введение новой цифровой системы контроля въезда и выезда.

Польша стала ключевым барьером на границе ЕС

Европейские пограничники все чаще отказывают иностранцам во въезде. В 2025 году в страны ЕС не пустили около 133 тысяч человек.

Самой распространенной причиной отказа стало отсутствие четкой цели поездки. Такие случаи составляли около трети всех решений.

Больше отказов зафиксировали у Польша — польские службы не разрешили въезд почти 30 тысячам человек. Второе место заняла Франция, где границу не смогли пересечь около 12 тысяч мигрантов.

Напомним, Польша оказалась в центре скандала после заявлений Amnesty International по поводу депортации украинцев из США. Правозащитники утверждают, что через польские аэропорты принудительно возвращают людей в страну, где идет война.

