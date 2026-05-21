Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 22 мая

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 22 мая?

Луна рассказывает

День мощной космической энергетики, которую нужно использовать разумно, иначе она может привести совсем не к тому результату, на который мы рассчитываем. Самое опасное в это время — ощущение собственной всесильности, под их влиянием можно совершить опрометчивые поступки, о которых вскоре придется пожалеть.

Реклама

Луна рекомендует

Можно загадывать желания — они обязательно сбудутся, поэтому отнестись к процессу нужно внимательно и осторожно: неточная формулировка станет причиной неприятного сюрприза, поэтому желательно очень точно — и скрупулезно — подбирать слова. Нужно проявлять благородство и помогать тем, кто нуждается, и защищать тех, кого незаслуженно обидели.

Луна предостерегает

Не стоит расходовать силы на дела, которые не имеют особого значения, или просто могут подождать. Нельзя ни с кем ругаться, употреблять бранные слова и даже повышать тон на собеседника, как бы он ни выводил нас из себя.

Читайте также:

Новости партнеров