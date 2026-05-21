Лазанки с молодой капустой — рецепт простого блюда, которое обожают в Польше
Лазанки с молодой капустой — простой домашний рецепт, который давно стал классикой польской кухни, рецепт этого блюда каждое лето возвращается в ленты фудблогеров и меню семейных ужинов.
Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте нежных лазанок с молодой капустой, укропом и поджаренным беконом.
Несмотря на название, лазанки не имеют отношения к итальянской лазанье, потому что это традиционный польский вид пасты — небольшие квадратные или ромбовидные кусочки теста. Чаще всего их готовят с тушеной капустой, грибами или беконом. Блюдо получается сытным, но в то же время очень домашним.
Ингредиенты
- копчёный бекон
- 200 г
- молодая капуста
- 1 головка
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- лавровый лист
- 2 шт.
- душистый перец
- 3 горошины
- соль
-
- чёрный перец
-
- макароны "лазанки"
- 170 г
- свежий укроп
- 1 пучок
Приготовление
Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкцией на упаковке.
Молодую капусту помойте и нарежьте крупными кубиками.
Переложите в миску и залейте кипятком примерно на 5 мин.
После этого откиньте на дуршлаг. Такая хитрость помогает капусте остаться нежной, но не потерять текстуру.
Бекон обжарьте на сухой сковороде до золотистости. Если он недостаточно жирный, можно добавить немного масла.
Затем добавьте мелко нарезанный лук и быстро обжарьте до мягкости.
Добавьте измельченный чеснок и капусту.
Приправьте солью, перцем, добавьте лавровый лист и душистый перец.
Тушите все под крышкой 10-15 мин и периодически помешивайте. Важно не передержать капусту, она должна остаться хрустящей.
Добавьте готовые макароны, щедро посыпьте свежим укропом и хорошо перемешайте.
Подавать блюдо лучше всего горячим, сразу со сковороды.
Лазанки с молодой капустой — это тот тип еды, который не перегружает желудок, но дарит ощущение домашнего уюта. А еще это отличный пример того, как традиционная кухня снова становится модной, без сложности, но с характером.