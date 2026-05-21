ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
2 мин

Лазанки с молодой капустой — рецепт простого блюда, которое обожают в Польше

Лазанки с молодой капустой — простой домашний рецепт, который давно стал классикой польской кухни, рецепт этого блюда каждое лето возвращается в ленты фудблогеров и меню семейных ужинов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Лазанки с молодой капустой instagram.com/pysznieczyprzepysznie

Лазанки с молодой капустой instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте нежных лазанок с молодой капустой, укропом и поджаренным беконом.

Несмотря на название, лазанки не имеют отношения к итальянской лазанье, потому что это традиционный польский вид пасты — небольшие квадратные или ромбовидные кусочки теста. Чаще всего их готовят с тушеной капустой, грибами или беконом. Блюдо получается сытным, но в то же время очень домашним.

Лазанки с молодой капустой instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Лазанки с молодой капустой instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Ингредиенты

копчёный бекон
200 г
молодая капуста
1 головка
лук
1 шт.
чеснок
1 зубчик
лавровый лист
2 шт.
душистый перец
3 горошины
соль
чёрный перец
макароны "лазанки"
170 г
свежий укроп
1 пучок
Лазанки с молодой капустой instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Лазанки с молодой капустой instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Приготовление

  1. Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкцией на упаковке.

  2. Молодую капусту помойте и нарежьте крупными кубиками.

  3. Переложите в миску и залейте кипятком примерно на 5 мин.

  4. После этого откиньте на дуршлаг. Такая хитрость помогает капусте остаться нежной, но не потерять текстуру.

  5. Бекон обжарьте на сухой сковороде до золотистости. Если он недостаточно жирный, можно добавить немного масла.

  6. Затем добавьте мелко нарезанный лук и быстро обжарьте до мягкости.

  7. Добавьте измельченный чеснок и капусту.

  8. Приправьте солью, перцем, добавьте лавровый лист и душистый перец.

  9. Тушите все под крышкой 10-15 мин и периодически помешивайте. Важно не передержать капусту, она должна остаться хрустящей.

  10. Добавьте готовые макароны, щедро посыпьте свежим укропом и хорошо перемешайте.

Подавать блюдо лучше всего горячим, сразу со сковороды.

Лазанки с молодой капустой — это тот тип еды, который не перегружает желудок, но дарит ощущение домашнего уюта. А еще это отличный пример того, как традиционная кухня снова становится модной, без сложности, но с характером.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie