Полнолуние в Стрельце 31 мая 2026 года: что нас ждет в это время

Полнолуние в Стрельце 31 мая 2026 года / © Associated Press

В астрологии эта ось связана с крайностями, переоценкой собственных возможностей, идеологическим напряжением и событиями, которые способны резко менять эмоциональный и коллективный фон. В такие периоды мир становится более чувствительным к конфликтам, громким заявлениям, эмоциональным вспышкам и ситуациям, быстро вызывающим широкий общественный отклик, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Само полнолуние всегда является кульминацией. Это момент максимального раскрытия энергии, когда скрытые процессы становятся видимыми, эмоции достигают пика, а внутреннее напряжение требует выхода наружу. Луна в этот момент находится напротив Солнца, и между разумом и чувствами возникает сильнейшее напряжение. Всё становится ярче: реакции людей, общественные настроения, конфликты, страхи, желания и стремление действовать немедленно.

Но полнолуние в Стрельце никогда не бывает тихим. Стрелец связан с архетипом Странника, Искателя Истины, Проповедника и Завоевателя горизонтов. Это знак, который стремится выйти за пределы привычного мира, найти высший смысл, доказать свою правоту, защитить идею, в которую он верит.

Энергия Стрельца усиливает любые эмоции и реакции. Люди начинают острее воспринимать происходящее, активнее отстаивать свою точку зрения и сильнее вовлекаться в темы, которые кажутся им важными. В такие периоды возрастает стремление действовать на эмоциях, доказывать свою правоту и идти дальше привычных ограничений.

В мифологическом смысле Стрелец связан с образом кентавра — существа, в котором соединяются человеческий разум и первичная животная сила. Именно поэтому энергия этого знака всегда двойственна: с одной стороны — стремление к мудрости, знанию и духовному поиску, а с другой — импульсивность, азарт и склонность терять контроль в момент эмоционального накала.

В этом полнолунии особое значение приобретает Лилит — точка, связанная с тёмной стороной Луны и скрытыми слоями человеческой психики. В астрологии она показывает те эмоции и состояния, которые человек обычно старается держать под контролем: страх потери, внутреннее раздражение, запретные желания, накопленные обиды и болезненные реакции, возникающие в моменты сильного напряжения.

Поскольку Лилит тесно связана с лунной природой, её влияние особенно сильно проявляется через чувства и эмоциональные реакции. Во время соединения с полнолунием многие переживания выходят наружу намного резче обычного. Старые конфликты напоминают о себе, усиливается чувствительность к словам окружающих, а любые попытки давления или ограничений воспринимаются значительно болезненнее.

В мифологическом смысле Лилит связана с архетипом изгнанницы и бунтарки — силы, которая отказывается жить по чужим правилам и подчиняться навязанному порядку. Поэтому под её влиянием возрастает стремление вырваться из ситуаций, где человек слишком долго терпел, молчал или подавлял свои эмоции.

Соединение Лилит с полнолунием делает эмоциональный фон очень напряжённым. Люди могут действовать под влиянием сильных переживаний, резко реагировать на происходящее, принимать решения на эмоциях или идти в крайности там, где раньше сохраняли спокойствие. Возрастает импульсивность, желание разрушить ограничения и выйти за пределы привычного сценария.

Именно поэтому такое полнолуние часто связано с кульминацией накопленного напряжения. Всё, что долго оставалось внутри, требует выхода, а скрытые противоречия становятся слишком заметными, чтобы продолжать их игнорировать.

Дополнительное напряжение создаёт и так называемая ось катастроф, которую составляют две неподвижные звёзды первой величины — Альдебаран и Антарес.

Альдебаран находится в знаке Близнецов и традиционно характеризует темы власти, амбиций, громких событий и стремления добиться своего любой ценой. Антарес расположен в знаке Стрельца и считается одной из самых напряжённых звёзд в астрологии, связанной с крайностями, конфликтами, борьбой, вспышками эмоций и ситуациями, которые способны резко менять ход событий.

Ось Альдебарана и Антареса часто активирует темы противостояния, борьбы за правду, идеологических конфликтов и событий, вызывающих сильный общественный резонанс. В такие периоды люди острее реагируют на происходящее, сложнее идут на компромисс и сильнее вовлекаются в эмоциональные и коллективные процессы.

На коллективном уровне это может проявляться через резкие заявления, общественные конфликты, усиление идеологических противостояний, информационные всплески, тревожные новости и события, которые быстро вызывают широкий эмоциональный отклик. Мир становится более реактивным: любая искра способна вызвать сильную волну обсуждений, эмоций или конфликтов.

Особенно напряжённой становится тема информации и убеждений. Стрелец связан с идеологией, мировоззрением, политикой, религией, вопросами правды и веры. Под влиянием Лилит люди начинают жёстче защищать свои взгляды, хуже слышать противоположную сторону и сильнее реагировать на всё, что противоречит их картине мира. Именно поэтому вокруг этого полнолуния возрастает риск громких конфликтов, резких высказываний и эмоциональных столкновений.

На личном уровне полнолуние может приносить ощущение внутреннего перелома. Многие почувствуют, что прежние взгляды, отношения или жизненные направления больше невозможно удерживать в прежнем виде. Что-то достигает своей кульминации и требует решения.

В финансовой сфере это полнолуние также требует осторожности. Возрастает склонность к рискованным тратам, азарту, переоценке возможностей и эмоциональным решениям. В такие дни люди чаще действуют под влиянием импульса, а не расчёта.

В отношениях на поверхность выходят скрытые претензии, накопленные эмоции и темы свободы, контроля и доверия. Всё, что долго замалчивалось, может быть сказано слишком резко. При этом полнолуние показывает истинное состояние связи: если отношения держались только на привычке или иллюзиях, напряжение становится особенно заметным.

Но несмотря на всю сложность этого периода, полнолуние в Стрельце несёт и важный смысл. Оно показывает, где человек потерял направление, где начал жить чужими убеждениями, страхами или навязанными правилами. Лилит разрушает иллюзии контроля и заставляет увидеть настоящие причины внутренних конфликтов.

Это полнолуние напоминает о том, насколько опасными могут быть крайности — в словах, эмоциях, идеях и поступках. И одновременно показывает, что любой кризис становится точкой, после которой уже невозможно смотреть на мир по-старому.

