На Житомирщине 13-летняя девушка забеременела и родила от взрослого: она шокировала заявлением

В Житомирской области осудили местного жителя, которого обвинили в изнасиловании малолетней девушки. 13-летний ребенок забеременел и родил ребенка.

Об этом говорится в приговоре Звягельского горрайонного суда Житомирской области

Знакомство в соцсетях и внезапная беременность

Как установил суд, в июне 2024 года обвиняемый познакомился в социальной сети TikTok с девушкой, 2011 года рождения. По словам парня, девушка внешне выглядела значительно взрослее своего возраста. Между ними вспыхнули чувства, и они начали встречаться как пара.

В ноябре 2024 года, когда девушке было всего 13 лет, они вступили в первые интимные отношения по обоюдному согласию, без всякого принуждения или насилия. Впоследствии школьница узнала о беременности. В августе 2025 года ее бригадой скорой помощи доставили в родильное отделение КНП «Звягельская многопрофильная больница», где она родила сына. На медицинском учете в связи с возрастом девушка предварительно не состояла. Поскольку роженица оказалась малолетней, больница безотлагательно сообщила полиции, которая открыла производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Ведь ребенок в таком возрасте еще не имеет полной половой зрелости и не может объективно осознавать последствия действий, закон автоматически квалифицирует такие случаи как изнасилование.

Судебная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила отцовство взрослого на 99,999999999%. Сам обвиняемый в судебном заседании вину признал полностью и искренне раскаялся, подчеркнув, что не собирался уклоняться от ответственности.

Семья просила не сажать отца: аргументы сторон

Это дело оказалось уникальным из-за позиции самой потерпевшей и ее семьи. Выяснилось, что после известия о беременности парень забрал молодую маму к себе, они начали проживать одной семьей и вместе воспитывать ребенка. Более того, пара даже пыталась официально зарегистрировать брак, однако суд оставил заявление без рассмотрения, поскольку девушка еще не достигла необходимого для исключительных случаев 16-летнего возраста.

Потерпевшая в судебных дебатах заявила: «Прошу не лишать моего мужа свободы. Он не испугался ответственности, сейчас мы проживаем вместе, и он взял на себя полную ответственность за мою жизнь и жизнь нашего общего ребенка».

Мать девушки, которая выступала законным представителем, также направила в суд заявление с просьбой строго не наказывать зятя, поскольку он полностью материально обеспечивает и содержит ее дочь и новорожденного внука, проявляя заботу.

Что решил суд

Оценив ситуацию, судья пришел к выводу, что назначение реального срока заключения (который по этой статье составляет от 10 до 15 лет) будет «чрезмерным личным бременем для мужчины и разрушит вновь созданную семью, где подрастает младенец». Был учтен молодой возраст подсудимого, отсутствие агрессии или жестокости, положительные характеристики и полное признание вины.

Суд применил статью 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией) и постановил:

Признать подсудимого виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы .

На основании статьи 75 УК Украины освободить его от реального отбывания срока с испытательным сроком на 3 года .

Обязать осужденного регулярно регистрироваться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Однако полностью избежать суровых последствий мужчине не удалось. Суд обязал после вступления приговора в законную силу включить информацию о мужчине в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности малолетних лиц (так называемый реестр педофилов). Также с осужденного взыскали в пользу государства 29 147 гривен за проведение судебных психологических и молекулярно-генетических экспертиз.

