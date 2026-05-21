На Житомирщині 13-річна дівчина завагітніла та народила від дорослого: вона шокувала зізнанням

На Житомирщині засудили чоловіка за секс із 13-річною

У Житомирській області засудили місцевого мешканця, якого звинуватили у зґвалтуванні малолітньої дівчини. 13-річна дитина завагітніла та народила дитину.

Про це йдеться у вироку Звягельського міськрайонного суду Житомирської області.

Знайомство в соцмережах та раптова вагітність

Як встановив суд, у червні 2024 року обвинувачений познайомився у соціальній мережі TikTok з дівчиною 2011 року народження. За словами хлопця, дівчина зовні мала вигляд значно доросліший за свій вік. Між ними спалахнули почуття, і вони почали зустрічатися як пара.

У листопаді 2024 року, коли дівчині було лише 13 років, вони вступили у перші інтимні стосунки за обопільною згодою, без жодного примусу чи насильства. Згодом школярка дізналася про вагітність. У серпні 2025 року її бригадою швидкої допомоги доправили до пологового відділення КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня», де вона народила сина. На медичному обліку через вік дівчина попередньо не перебувала. Оскільки породілля виявилася малолітньою, лікарня невідкладно повідомила поліцію, яка відкрила провадження за ч. 4 ст. 152 КК України.

Оскільки дитина у такому віці ще не має повної статевої зрілості й не може об’єктивно усвідомлювати наслідки дій, закон автоматично кваліфікує такі випадки як зґвалтування.

Судова молекулярно-генетична експертиза підтвердила батьківство дорослого на 99,9999999%. Сам обвинувачений у судовому засіданні вину визнав повністю та щиро розкаявся, наголосивши, що не збирався ухилятися від відповідальності.

Сім’я просила не саджати батька: аргументи сторін

Ця справа виявилася унікальною через позицію самої потерпілої та її родини. З’ясувалося, що після звістки про вагітність хлопець забрав молоду маму до себе, вони почали проживати однією сім’єю та разом виховувати дитину. Ба більше, пара навіть намагалася офіційно зареєструвати шлюб, проте суд залишив заяву без розгляду, оскільки дівчина ще не досягла необхідного для виняткових випадків 16-річного віку.

Потерпіла у судових дебатах заявила: «Прошу не позбавляти мого чоловіка волі. Він не злякався відповідальності, наразі ми проживаємо разом, і він взяв на себе повну відповідальність за моє життя та життя нашої спільної дитини».

Мати дівчини, яка виступала законним представником, також надіслала до суду заяву з проханням суворо не карати зятя, оскільки він повністю матеріально забезпечує та утримує її доньку та новонародженого онука, виявляючи турботу.

Що вирішив суд

Оцінивши ситуацію, суддя дійшов висновку, що призначення реального строку ув’язнення (який за цією статтею становить від 10 до 15 років) буде «надмірним особистим тягарем для чоловіка та зруйнує новостворену родину, де підростає немовля». Було враховано молодий вік підсудного, відсутність агресії чи жорстокості, позитивні характеристики та повне визнання провини.

Суд застосував статтю 69 КК України (призначення м’якшого покарання, ніж передбачено санкцією) та ухвалив:

Визнати підсудного винним за ч. 4 ст. 152 КК України та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

На підставі статті 75 КК України звільнити його від реального відбування строку з іспитовим терміном на 3 роки .

Зобов’язати засудженого регулярно реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Проте повністю уникнути суворих наслідків чоловіку не вдалося. Суд зобов’язав після набрання вироком чинності включити інформацію про чоловіка до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканості малолітніх осіб (так званий реєстр педофілів). Також із засудженого стягнули на користь держави 29 147 гривень за проведення судових психологічних та молекулярно-генетичних експертиз.

