Над Землею відбувається дивна аномалія: науковці з’ясували, що її спричинило

Вчені нарешті змогли дізнатися, чому планета Земля продовжує нагріватися, а один із шарів атмосфери — замерзає. Хоча поверхня Землі нагрівається, температура високо над планетою рухається у протилежному напрямку вже багато років.

Про це пише Daily Galaxy.

Чому Земля нагрівається, а один шар атмосфери — охолоджується

Дослідники повідомляють, що визначили фізичний механізм явища, за яким спостерігали десятиліттями. Свою роботу науковці Колумбійського університету опублікували у журналі Nature Geoscience.

За їхніми словами, тепер став зрозумілим один із найчіткіших атмосферних слідів, що пов’язаний зі зростанням викидів CO2.

Дослідники зосередилися на тому, як інфрачервоне випромінювання рухається крізь верхні шари атмосфери. Їм захотілося дізнатися, чому деякі хвилі охолоджуються краще ніж інші. Для отримання своїх висновків команда неодноразово коригувала математичні моделі та порівнювала їх із кліматичними моделями та атмосферними спостереженнями.

Це тривало доти, доки результати не збіглися з вимірюваними даними.

Виявилося, що CO2 поводиться по-різному на великих висотах над Землею. Стратосфера тягнеться приблизно від 11 до 50 кілометрів над поверхнею Землі. У цьому регіоні вуглекислий газ поглинає інфрачервону енергію, що піднімається з нижніх шарів атмосфери, а потім випромінює її частину назад до космосу.

Дослідження показало, що підвищення рівня CO2 покращує здатність стратосфери відводити тепло. Своєю чергою, це призводить до поступового зниження температури в ній з часом.

Дослідники стверджують, що стратосфера охолола вже приблизно на 2 °C з середини 1980-х років.

«Теорія, що існує, є неймовірно змістовною, але на цей час нам не вистачає кількісної теорії охолодження стратосфери, викликаного CO2», — повідомив провідний автор Шон Коен з Ламонт-Доертиської обсерваторії Землі Колумбійського університету.

Аби краще зрозуміти процес, команда науковців Колумбійського університету проаналізувала поведінку різних довжин хвиль інфрачервоного випромінювання в атмосфері. Вони виявили, що певні довжини хвиль особливо ефективно охолоджують стратосферу.

Дослідники описали цей діапазон як «зону Золотовласки», де інфрачервоне випромінювання сягає космосу з надвисокою ефективністю. У міру подальшого підвищення рівня CO2 в атмосфері ця зона розширюватиметься.

Дослідження озону та водяної пари

У межах дослідження стратосфери науковці звернули увагу на озон та водяну пару. Ці два гази сприяють поширенню тепла в атмосфері. Глибший аналіз показав, що вони обидва відіграють незначну роль в охолодженні стратосфери у порівнянні з вуглекислим газом.

Охолодження відбувається нерівномірно по всій стратосфері. Температура падає набагато швидше на великих висотах. Водночас найбільше охолодження відбувається поблизу стратопаузи — верхньої межі стратосфери.

Сигнали для кліматологів

Останнє дослідження стратосфери дає нові сигнали кліматологам: кілька атмосферних тенденцій, за якими спостерігають науковці, підтвердилися.

Один із найочевидніших висновків — щоразу, коли рівень CO2 в атмосфері подвоюється, температура поблизу стратопаузи знижується приблизно на 8 °C.

Дослідники з Колумбійської школи клімату заявили, що результати також вказують на ефект зворотного зв’язку, пов’язаний з енергетичним балансом Землі.

У міру охолодження стратосфери планета випромінює менше інфрачервоної енергії в космос, а це означає, що більше тепла залишається біля Землі.

