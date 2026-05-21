Коли Росія погодиться на переговори: експерт назвав єдину умову для миру

Будь-які реальні домовленості про припинення російської війни в Україні залежать винятково від двох ключових учасників, а участь інших міжнародних суб’єктів є вторинною.

Про це розповів політтехнолог Руслан Рохов в ефірі «Київ 24».

«Домовленість передбачає бажання двох сторін. Сторони дві всього — Росія і Україна. Всі решта — це складні історії, як ми вже знаємо», — наголосив експерт.

За його словами, західні партнери мають свої важелі впливу, які цікавлять Москву, проте вони не ухвалюватимуть рішень за спиною Києва.

«Замороження активів — це інтерес Росії. Вони хочуть відновити доступ. Тому тут може бути участь Європи. І знову ж таки, Європа буде займати позицію, погоджену з Україною. Тому без різниці, будуть там Штати, чи буде Європа і Китай, все рівно, зрештою, має бути позиція сторони Києва і Москви, поки немає бажання дійти компромісу», — пояснив Рохов.

Характер і предметність майбутніх зустрічей між сторонами безпосередньо залежатимуть від внутрішньої ситуації в державі-агресорці. Тільки реальні економічні труднощі змусять Москву відмовитися від пропагандистських наративів.

«Чи будуть продовжувати перемовини, чи не будуть. Чи вони зустрінуться і ще раз почують ті самі розповіді про історію, про печенігів, чи будуть говорити по предмету, залежить від того, наскільки тотожна ситуація буде в російській економіці», — наголосив експерт.

Він додав, що це підтверджується науковим підходом, адже наука-конфліктологія трактує дуже просто будь-який переговорний процес з точки зору вирішення конфлікту.

Як змусити Кремль до миру

Існує чітке правило, яке визначає готовність будь-якої сторони зупинити бойові дії. Воно базується на прагматичному співвідношенні витрат та здобутків від продовження війни.

«Якщо ціна продовження конфлікту дорожча, ніж вигода від нього, лише в цих обставинах сторона буде готова відмовитися від цього конфлікту», — підкреслив Рохов.

Саме тому Україна та її союзники мають зосередитися на послідовному тиску на країну-агресорку, щоб дипломатичний шлях став для неї єдиним можливим виходом.

«Тому наше завдання, якщо ми хочемо досягнути миру шляхом перемовини, шляхом дипломатії, потрібно збільшити ціну цієї агресії. Чим дорожча плата за продовження, тим більша ймовірність, що воля погодитися на неї в Кремлі таки з’явиться», — резюмував експерт.

Однак, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не погодиться на жодні територіальні поступки чи ініціативи, які порушують її суверенітет. Він наголосив, що принциповою умовою миру є збереження територіальної цілісності та нинішніх позицій для досягнення тривалої безпеки. За словами Сибіги, лише такий справедливий підхід може відкрити шлях до подальших переговорів.

