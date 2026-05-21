Ядерна зброя РФ / © ТСН.ua

Дії російського Північного флоту, які фіксують розвідувальні служби НАТО, можуть свідчити про спроби розміщення на морському дні ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Секретний проєкт під кодовою назвою «Скіфи», можливо, триває вже декілька років.

Про це повідомляє видання Tagesschau з посиланням на розслідування найбільших регіональних телерадіостанцій Німеччини WDR та NDR.

Протягом останніх місяців вони вивчали цей ракетний проєкт, аналізували супутникові знімки, проводили пошуки в російських наукових базах даних та історичних документах, а також отримували інформацію від військових та розвідувальних агентів.

Розслідувачі дійшли висновку, що пускові установки, розташовані на морському дні, створили б серйозну проблему для НАТО у разі війни, оскільки їх було б важко виявити та знищити.

Побоювання, що ядерні держави можуть приховати ядерну зброю десь у світовому океані, існують ще з часів холодної війни. У 1970 році резолюцією ООН було прийнято Договір про заборону розміщення ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення на дні морів і океанів та в їх надрах, який згодом підписали близько 80 країн, включаючи СРСР та США.

Де Росія може розташувати ядерні ракети

Однак у цьому випадку ракети проекту «Скіфи» планується розмістити в Північному Льодовитому океані, на території Росії. За даними західних розвідувальних джерел, їх можна було б розмістити на морському дні, у спеціально розроблених шахтах або контейнерах, іноді на глибині кількох сотень метрів.

У такому місці ракети могли б залишатися там тривалий час і, за потреби, запускатися дистанційно. Для розгортання свердловин будуть використані військово-транспортне судно «Зірочка», що базується в Северодвінську, побудоване для перевезення важкого обладнання в морі, та, ймовірно, спеціальний підводний човен «Саров», вказують джерела в НАТО.

У чому небезпека таких пускових установок

Хельге Адріанс, офіцер ВМС Німеччини та запрошений науковий співробітник Німецького інституту міжнародних справ та питань безпеки, розглядає такий проєкт як спробу зменшити залежність від дуже складних і дорогих платформ для запуску ракет, таких як підводні човни. Він вважає, що завдяки підводним пусковим майданчикам Росія могла б підтримувати свій ядерний потенціал навіть з обмеженими фінансовими ресурсами.

Розміщення міжконтинентальних балістичних ракет на морському дні має, на його думку, дві ключові переваги: «По-перше, їх нейтралізація видається надзвичайно дорогою. По-друге, цей метод дозволяє заощадити ресурси з точки зору підводних човнів та їхніх екіпажів. За допомогою відносно невеликих зусиль та витрат Росія могла б досягти того ж ефекту, для якого їй зараз потрібні підводні човни з екіпажем».

Але такий проєкт має й недоліки, попереджає Адріанс: необхідно боротися з океанськими течіями та засміченням свердловин, потрібно буде вирішувати надзвичайно складні технічні проблеми, пов’язані з розгортанням ракет, електропостачанням та обміном з ними даними. Це перешкоджатиме широкому поширенню цієї технології», — вважає він.

Нагадаємо, тим часом у Міноборони Росії заявили про доправлення ядерних боєголовок до Білорусі у межах військових навчань.

