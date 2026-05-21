У Кремлі зробили заяву про ядерні навчання і натякнули на загрозу: деталі

Кремль знову брязкає ядерною зброєю біля кордонів НАТО.

Олена Капнік
Дмитро Пєсков. / © Getty Images

Спільні військові ядерні навчання агресорки Російської Федерації та Білорусі «є сигналом».

Про це заявив прессекретар «фюрера» Дмитро Пєсков

«Будь-які навчання є частиною військового будівництва. Будь-які навчання є сигналом», — висловився він.

Однак, деталей про те, кому в Москві вирішили дати сигнал, Пєсков не сказав. Вочевидь, йдеться про Європу та Захід, який Кремль вже тривалий час звинувачує у тому, що нібито становлять загрозу для РФ.

Ядерні навчання РФ — останні новини

Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання ракетних військ та авіації. Головна мета маневрів — відпрацювання прихованого доставлення та умовного застосування ядерної зброї.

Міноборони Росії заявило, що вже були доправлені ядерні боєголовки до Білорусі у межах військових навчань. Білоруські військові відпрацьовують отримання «спеціальних боєприпасів» для комплексів «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв, приховане висування підрозділів і підготовку до пусків.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін розпочав термінові ядерні навчання — і цей його крок є спробою рефлексивного контролю над Заходом. Кремль таким чином може намагатися послабити підтримку України з боку європейських партнерів та посіяти розбіжності між союзниками.

