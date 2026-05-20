Ядерні навчання РФ і Білорусі: військовий експерт пояснив таємний задум Путіна перед Китаєм

Путін

Росія та Білорусь розпочали спільні ядерні навчання одночасно з візитом Володимира Путіна до Китаю. Російський диктатор намагається продемонструвати Сі Цзіньпіну свою військову міць та ефективність. Проте китайська розвідка чудово знає про реальний стан справ армії РФ на полі бою.

Про це в етері на Radio NV сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін має чітке уявлення про реальний стан справ у Росії, тому поточні спільні російсько-білоруські ядерні маневри навряд чи змінять його думку.

Спроба Путіна продемонструвати міць

Аналітик зауважив, що ці навчання відбуваються безпосередньо під час візиту окупаційного лідера до Пекіна. Маневри є досить масштабними за кількістю залученого особового складу та спеціалізованої техніки, до того ж під час них відбуваються пуски ракет, які здатні нести ядерне начиння.

«Цілком імовірно, що Путін у такий спосіб намагається продемонструвати своєму китайському візаві російську міць, потужність та ефективність. Чи вплине це на думки китайського лідера? Я думаю, що він достатньо поінформований за допомогою власної розвідки, який реальний процес відбувається на полі бою, і наскільки спроможна російська армія реалізувати справу „Київ за три доби“ і „територію України за три тижні“… Всі ми є трохи експертами і точно можемо оцінити спроможності російської армії в цьому напрямку», — зазначив Владислав Селезньов.

Експерт додав, що залучення Білорусі до ядерних тренувань із РФ створює певну напругу для колективної Європи, проте вона навряд чи трансформується у реальні загрози.

Чи реальний напад з Білорусі

Останнім часом Росія також активно впроваджує інформаційні посили про те, що буцімто зростає напруга на українсько-білоруському кордоні. Пропаганда заявляє про будівництво інфраструктури, створення майданчиків для розміщення артилерії та прокладання доріг у бік України.

Утім, колишній речник Генштабу ЗСУ закликає тверезо оцінювати ситуацію та розуміти, що такі приготування не свідчать про перехід до конкретних дій в осяжній перспективі.

«Бо для реалізації цієї опції потрібні ресурси. Ані у Росії, ані у Білорусі таких ресурсів немає. А переміщення такої величезної кількості особового складу, техніки та озброєння, а йдеться про кількасот тисяч вояків для того, щоби ця операція була успішною, точно не залишаться непоміченою для українського, та й для інших розвідок країн світу», — наголосив Селезньов.

Таким чином, масштабне загострення на тисячі кілометрів спільного кордону наразі не підкріплене реальними військовими можливостями ворога.

Нагадаємо, The Telegraph пише, що ядерні ядерні погрози диктатора Володимира Путіна — це не що інше як відчайдушна спроба переконати росіян, що Кремль все ще має якісь козирі. Зокрема, останній галас навколо нібито успішного випробування РС-28 «Сармат», яку більш мелодраматично називають «Сатана II», є класичною кремлівською брехнею.

